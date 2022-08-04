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DGS sonuçları açıklandı mı 2022? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi

04.08.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı 3 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından yapılan sınavın ardından merak konusu oldu. Birçok kişi internette "DGS 2022 sonuçları açıklandı mı?", "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" soru ve konu başlıklarını sorgulamayı sürdürüyor. Merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi...

DGS sonuçları açıklandı mı 2022? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi

DGS 2022 sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Binlerce 2 yıllık ön lisans mezunu öğrencinin eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak için girdikleri DGS sonuçları için tarih belli oldu. Peki DGS sonuçları açıklandı mı 2022? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi...

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DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

2022 DGS sınavları 3 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. DGS sınavlarının tamamlanmasının ardından adayların gözü kulağı ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi.

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ÖSYM yayınladığı 2022 sınav takvimiyle birlikte DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.

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Buna göre DGS sınav sonuçları, 12 Ağustos 2022 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulayabilecek.

DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarının açıklanmasını bekleyen birçok üniversite öğrencisi bir yandan da tercih işlemlerinin yapılacağı tarihi merak ediyor.

LGS sonuçları 2022 açıklandı mı?

DGS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı.

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Tercih döneminin sınav sonuçlarının açıklanmasından 1 hafta sonra başlayacağı düşünülüyor.

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