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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS sınav sonuçlarında son durum ne? ÖSYM açıkladı!

09.08.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı 3 Temmuz Pazar günü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınava giren birçok vatandaş tarafından merak konusu oldu. Ön lisans mezunu öğrencilerin 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapmak için girdiği sınava ilişkin gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022 ? DGS sınav sonuçlarında son durum ne? İşte merak edilen soruların yanıtı...

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS sınav sonuçlarında son durum ne? ÖSYM açıkladı!

DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. 3 Temmuz’da yapılan sınavda çıkan soru ve cevaplar aynı gün içerisinde yayımlanmıştı. Şimdi birçok kişi internette "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?", "DGS sınav sonuçlarında son durum ne?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilşkin ayrıntılar haberimizde...

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DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

2022 DGS sınavları 3 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. DGS sınavlarının tamamlanmasının ardından adayların gözü kulağı ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi.

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ÖSYM yayınladığı 2022 sınav takvimiyle birlikte DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.

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Buna göre DGS sınav sonuçları, 12 Ağustos 2022 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulayabilecek.

DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarının açıklanmasını bekleyen birçok üniversite öğrencisi bir yandan da tercih işlemlerinin yapılacağı tarihi merak ediyor.

LGS sonuçları 2022 açıklandı mı?

DGS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı.

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Tercih döneminin sınav sonuçlarının açıklanmasından 1 hafta sonra başlayacağı düşünülüyor.

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ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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