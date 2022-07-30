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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav sonuçları açıklandı mı?

30.07.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS sınav sonuçlarıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenen 2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM DGS sınav sonuçları açıklandı mı? İşte sonuç tarihi.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav sonuçları açıklandı mı?

2022 DGS sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak sorusunun yanıtı, sınava katılım sağlayan 2 yıllık ön lisans mezunları tarafından sorgulanıyor. 3 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavının ardından, sınava katılım sağlayan adaylar sonuçları beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte DGS sonuç tarihi belli oldu. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM DGS sınav sonuçları açıklandı mı?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

2022 DGS sınavları 3 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. DGS sınavlarının tamamlanmasının ardından adayların gözü kulağı ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi. ÖSYM yayınladığı 2022 sınav takvimiyle birlikte DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.

Buna göre DGS sınav sonuçları, 12 Ağustos 2022 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulayabilecek.

DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarının açıklanmasını bekleyen birçok üniversite öğrencisi bir yandan da tercih işlemlerinin yapılacağı tarihi merak ediyor.

DGS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. Tercih döneminin sınav sonuçlarının açıklanmasından 1 hafta sonra başlayacağı düşünülüyor.

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