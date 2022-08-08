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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM ile DGS sonuçları tarihi

08.08.2022 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Birçok kişi, 3 Temmuz Pazar günü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavın ardından internette araştırma yapmaya başladı. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'den yapılan açıklama ve DGS sonuçları tarihi...

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM ile DGS sonuçları tarihi

DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sınava ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Binlerce 2 yıllık ön lisans mezunu öğrencinin eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için tarih belli oldu. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den yapılan açıklama ve DGS sonuçları tarihine ilişkin detaylar haberimizde...

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DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

2022 DGS sınavları 3 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. DGS sınavlarının tamamlanmasının ardından adayların gözü kulağı ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi.

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ÖSYM yayınladığı 2022 sınav takvimiyle birlikte DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.

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Buna göre DGS sınav sonuçları, 12 Ağustos 2022 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulayabilecek.

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YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarının açıklanmasını bekleyen birçok üniversite öğrencisi bir yandan da tercih işlemlerinin yapılacağı tarihi merak ediyor.

LGS sonuçları 2022 açıklandı mı?

DGS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı.

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Tercih döneminin sınav sonuçlarının açıklanmasından 1 hafta sonra başlayacağı düşünülüyor.

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