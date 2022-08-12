DGS taban puanları 2022! ÖSYM ile DGS üniversite taban puanları listesi ne zaman açıklanacak?

ÖSYM DGS sonuçları ile ilgili beklenen açıklamayı 11 Ağustos 2022 Perşembe günü yapmıştı. Açıklamanın ardından çok sayıda vatandaş arama motolarında "DGS üniversite taban puanları listesi ne zaman açıklanacak?", "DGS taban puanları açıklandı mı?" gibi soru ve konu başlıkları araştırılıyor. İşte detaylar...

DGS TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS puanlarının ve kontenjanlarının da kısa süre içinde açıklanacağı düşünülüyor.

DGS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.''

