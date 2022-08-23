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DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2022 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) tercihleri ne zaman?

23.08.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) tercihleri için adaylar heyecanlı bekleyişe geçti. ÖSYM'den gelecek olan duyurular beklenirken "DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?" ve "DGS tercihleri ne zaman başlayacak?" soruları sorgulanıyor. Peki DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte merak edilenler...

DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2022 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) tercihleri ne zaman?

DGS tercih başvuruları için geri sayım devam ediyor. Adayların gündeminde tarihler yer alırken, ÖSYM'nin resmi hesapları yakından takip ediliyor. Peki 2022 Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercih tarihleri hakkında ÖSYM tarafından henüz bir bilgi paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıl sonuçlar 11 Ağustos'ta açıklanmış, tercihlerin başlangıcı ise 27 Ağustos olmuştu. Bu süre göz önüne alındığında bu sene tercihlerin yine aynı tarihte yani 27 Ağustos tarihinde yapılması beklenmekte.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri vasıtasıyla elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler.

DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu ile ilgili henüz ÖSYM tarafından bir açıklama gelmedi. Tercihler başlamadan önce DGS tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından erişime açılmış olacak.

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