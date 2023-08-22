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DGS TERCİH TARİHLERİ 2023: DGS tercihleri başladı mı, ÖSYM ile tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Ais.osym.gov.tr ekranı

22.08.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS tercih tarihleri ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapılacak. 2 yıllık ön lisan bölümünü bitiren adaylar 4 yıllık lisans mezunu olmak için T.C. kimlik numaraları ile şifrelerini girerek tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapacaklar. Peki, DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte ais.osym.gov.tr DGS tercih ekranı...

DGS tercih tarihleri vatandaşlar tarafından merak konusu olurken birçok kişi internette ÖSYM kılavuzu ve 2023 DGS taban puanları ile ilgili araştırma yapmaya başladı.2 yıllık ön lisans mezunu olan adaylar şimdi ÖSYM tarafından yapılacak olan DGS tercih tarihleri açıklamasını bekliyor. 2023 DGS tercih tarihleri ile ilgili ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

sınav

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 Cuma günü açıklandı.

ÖSYM'den DGS tercih dönemine ilişkin resmi bir bilgi gelmedi. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

D1

2023 DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2023 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlandı.

ÖSYM'nin tercih süreci için DGS tercih kılavuzunu yayımlaması bekleniyor.

ÖSYM DGS TERCİHLERİ EKRANI

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