DGS TERCİH TARİHLERİ 2023: DGS tercihleri başladı mı, ÖSYM ile tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Ais.osym.gov.tr ekranı

DGS tercih tarihleri vatandaşlar tarafından merak konusu olurken birçok kişi internette ÖSYM kılavuzu ve 2023 DGS taban puanları ile ilgili araştırma yapmaya başladı.2 yıllık ön lisans mezunu olan adaylar şimdi ÖSYM tarafından yapılacak olan DGS tercih tarihleri açıklamasını bekliyor. 2023 DGS tercih tarihleri ile ilgili ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 Cuma günü açıklandı.

ÖSYM'den DGS tercih dönemine ilişkin resmi bir bilgi gelmedi. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

2023 DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2023 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlandı.

ÖSYM'nin tercih süreci için DGS tercih kılavuzunu yayımlaması bekleniyor.