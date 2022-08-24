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DGS TERCİHLERİ BAŞLADI! DGS tercihleri nasıl, nereden yapılır? 2022 DGS geçiş bölümleri taban puanları ve tercih kılavuzu

24.08.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS tercihlerinin başlaması için geri sayım sona erdi. 2 yıllık ön lisans bölümünü bitiren adaylar okudukları bölümden DGS sınavı ile geçiş yapılabilen 4 yıllık lisans bölümüne geçiş yaparak eğitimlerini 4 yıla tamamlama şansı elde edebiliyorlar. DGS sınavına giren pek çok aday tercih günlerini merakla beklerken DGS tercihlerinin bugün yani 24 Ağustos itibariyle başladığı belirtildi. Peki, DGS tercihleri nasıl, nereden yapılır? 2022 DGS geçiş bölümleri taban puanları ve tercih kılavuzu...

DGS TERCİHLERİ BAŞLADI! DGS tercihleri nasıl, nereden yapılır? 2022 DGS geçiş bölümleri taban puanları ve tercih kılavuzu

DGS sınavı 3 Temmuz'da gerçekleşirken sınav sonuçları ise 11 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılmıştı. Bu gelişmenin ardından ÖSYM'nin DGS tercihleri hakkında yaptığı açıklamalar yakından takip edildi. 24 Ağustos günü DGS tercih ekranı adayların erişimine açıldı. DGS tercihi yapacak adaylar tercihlerin nasıl yapılacağı ve tercih ederek geçiş yapacakları bölümlerin taban puanları merak edildi. İşte 2022 DGS tercih kılavuzu, taban puanları, geçiş bölümleri ve DGS tercih yapma ekranı...

ösym dgs

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercihleri başladı. DGS tercihleri 24 Ağustos tarihinde başladı, 01 Eylül 2022 saat 23:59'da sona erecek.

DGS tercihleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılabilecek.

DGS TERCİH YAPMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS tercihlerinin başlamasıyla beraber DGS tercih kılavuzu da merak edildi. DGS tercih kılavuzlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DGS TERCİH KILAVUZLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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DGS TABAN PUANLARI VE GEÇİŞ BÖLÜMLERİ 2022

DGS taban puanları henüz yayımlanmadı ancak 2021 DGS taban puanlarından fikir sahibi olabilirsiniz.

DSG 2021 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS ön lisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapılabilen lisans programları ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

DGS 2022 GEÇİŞ BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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DGS TERCİHLERİ NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri vasıtasıyla elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler.


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