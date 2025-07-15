Diana'nın ses kaydı 20 yıl sonra ortaya çıktı: "Beni hasta etti"

Prenses Diana'nın hayatı, dışarıdan bakıldığında rüya gibi görünüyordu. Kraliyet gelini, milyonların hayranlıkla izlediği bir ikon, basının gözdesi… Ama bu ihtişamın ardında görünmeyen bir yalnızlık vardı. “Prens beni hasta etti” sözünü duyduğunuzda, masalın iç yüzü bir anda tüm çıplaklığıyla ortaya çıkıyor.

Kitapla ortaya çıkan Diana ve Charles ilişkisi

İngiliz gazeteci ve yazar Andrew Morton’un ‘Diana: Gerçek Hikayesi’ adlı kitabı, prensesin, kaydettiği konuşmalarının dökümlerini yeniden gündeme getirdi.

Prensesin sarayda kaydedip bir şekilde Morton’a ulaştırdığı ses kayıtlarında, eşi Prens Charles’la ilişkisine dair yeni bilgiler gün ışığına çıktı.

Charles Diana'yı hasta etti

Buna göre göre Prens Charles, henüz yeni nişanlandıkları zamanlarda Diana'nın bulimia hastalığına yakalanmasına yol açtı.

Diana'nın yaşadığı bulimia hastalığı, bir eşin "şaka yollu" görünen sözleriyle tetiklenmişti. Prensesin durumu, bazen dış görünüşle ilgili küçük eleştirilerin aslında ne kadar derin etkiler yaratabileceğini bir kez daha gösteriyor. Kilo takıntısı, beden algısı bozukluğu ve yeme bozuklukları gibi sorunlardan Kraliyet ailesinin içinde bile kaçış yoktu.

“Biraz Şişmanladın”

Yayımlanan ses kayıtlarına gör, Prens Charles bir gün kendisinin belini tutarak “Biraz şişmanladın” galiba dedi. Bu sözler onu o kadar etkilemiş olmalı ki, "Tansiyonum çıkıyor gibi hissediyordum", "Kendimi hasta hissetmeye başladım" gibi cümleler kurmuş.

Hatta öyle ki bu yıkıcı duygular, Diana'nın 73 santim olan bel çevresini beş ayda 69 santime düşürdü.

Bu ses kayıtları, sadece bir skandal değil; aynı zamanda toplumsal bir ayna diye düşünüyorum. İnsana “Güzelliğin ölçüsü nedir?” sorusunu yeniden sorduruyor. Birinin burnunu veya kilosunu hedef alan sözler nasıl derin yaralar açabilir? Psikolojik yükler görünmez olmasına rağmen, etkileri ne kadar yıkıcı olabilir? Hiç düşünüyor muyuz?

Bugün Diana’nın yaşadığı deneyimlere benzer duyguları hisseden sayısız insan var. Onun bu kırılganlığı dile getirmesi, yaşarken tam olarak anlaşılamasa da şimdi daha çok yankı buluyor. Ve onun bu içten itirafları, birçok kişiye kendi yaşadıklarını sorgulama cesareti veriyor.