OpenAI'ın baş bilim insanı Jakub Pachocki, bir blog yazısında, yapay zekâ geliştiricilerinin giderek güçlenen modellere yönelik ortak sınırlar benimsemesi gerektiğini belirtti. Pachocki ayrıca, yapay zekâ alanındaki ilerlemenin sektör genelinde ölçülmesi için "perplexity" adlı metriğin ortak ölçüt olarak kullanılmasını önerdi.

Öneri, yapay zekâ sistemlerinin hızla artan yeteneklerinin oluşturabileceği potansiyel risklere ilişkin hem sektör içinde hem de sektör dışında endişelerin büyüdüğü bir dönemde gündeme geldi.

YAPAY ZEKÂ MODELLERİNE ORTAK SINIR ÇAĞRISI

Pachocki, geliştiricilerin yapay zekâ sistemlerinin davranışlarını anlama ve izleme konusunda belirli bir somut aşamaya ulaşılana kadar ortak sınırları aşmamayı taahhüt etmesi gerektiğini ifade etti.

Pachocki, "Ayrıca, perplexity ve diğer ölçümlere dayanan, yapay zekâ davranışlarını anlama ve izleme becerimiz belirli bir somut dönüm noktasına ulaşana kadar geliştiricilerin aşmamayı taahhüt ettiği ortak sınırlar öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Pachocki, "perplexity" metriğini bir modelin ortalama olarak bir sonraki token'ı, yani temel veri birimini, ne kadar iyi tahmin ettiğini gösteren bir model zekâsı ölçütü olarak tanımladı. Bu metriğin daha düşük değerler alması, modelin daha iyi tahminlerde bulunduğu anlamına geliyor.

2027 YILINA DİKKAT ÇEKTİ

Pachocki, yapay zekânın 2027 gibi erken bir tarihte yapay zekâ eğitim yöntemlerinde temel ilerlemeler sağlanmasına yardımcı olabileceğini belirtti.

Bu gelişmelerin yapay zekâ alanındaki ilerlemeyi hızlandırabileceğine dikkat çeken Pachocki, ilerleme hızının izleme ve güvenlik alanındaki gelişmeleri geride bırakabileceğini ifade etti.

Pachocki'ye göre geliştiriciler, yeni izleme ve güvenlik mekanizmaları oluşturulana kadar üzerinde uzlaşılan yetenek eşiklerini aşmamayı taahhüt etmeli.

Pachocki ayrıca, geliştirme sürecine yönelik ilk sınırı belirleyen ve bu sınırın aşılabilmesi için hangi dönüm noktalarına ulaşılması gerektiğini tanımlayan sektör çapında bir standart oluşturulmasını savundu.

SAM ALTMAN: OPENAI'IN BİR SÜREDİR YAYIMLADIĞI EN ÖNEMLİ ŞEY

OpenAI CEO'su Sam Altman da Pachocki'nin önerisine destek verdi.

Altman, X platformunda yaptığı paylaşımda, yapay zekâ sektörünün geliştirme süreçlerine yönelik ortak sınırlar üzerinde anlaşmaya varmaya çalışması gerektiğini belirtti.

Pachocki'nin yazısını "OpenAI'ın bir süredir yayımladığı en önemli şey" olarak nitelendiren Altman, bu tür sınırların güvenlik ve kontrolün sağlanmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Kaynak: Reuters