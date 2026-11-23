Artvin'in Şavşat ilçesinde Çağlayan ile Bazgiret köyleri arasında bulunan dev kaya, kral heykellerini andıran görünümüyle dikkat çekiyor.

"VADİYİ BEKLEYEN KRAL"

Bölge halkı dev kayaya "Vadiyi bekleyen kral" adını verirken, kaya, belirli bir açıdan bakıldığında başında taç bulunan bir kral silüetini andırıyor.

Çağlayan ve Bazgiret köyleri arasında vadi yamacında yükselen dev kayanın üst bölümündeki çıkıntı taç görünümü verirken, alt bölümündeki hatlar bir insan siluetini çağrıştırıyor. Bölge halkı, bu benzerlik nedeniyle kayaya "Vadiyi bekleyen kral" adını verirken, içerik üreticisi Sinan Aydın'ın kaydettiği görüntülerde, vadiye hakim noktada yükselen kayanın heykeli andıran silueti ve çevresindeki ormanlık yamaçlar görülüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır