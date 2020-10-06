MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Didem Arslan Yılmaz'ın duygusal anları! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Didem Arslan Yılmaz'ın duygusal anları! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

06.10.2020 20:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Didem Arslan Yılmaz'ın duygusal anları! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü sunucu ve haberci Didem Arslan Yılmaz, Show TV'de programında duygusal anlar yaşadı. Didem Arslan Yılmaz, yıllar önce kaybettiği babasının yer aldığı mezarlıkta çalışan bir görevlinin mesajıyla gözyaşlarını tutumadı.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme stüdyosunda duygusal anlar yaşandı. 2 Ocak 2019 yılında Kütahya Gediz’de bıçaklanarak öldürülen Süleyman Yıldırım cinayetinin konuşulduğu programda kızı Çiğdem Gürbüz stüdyo konuğuydu.
didem3

DİDEM ARSLAN YILMAZ CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

Gürbüz, bir buçuk yıl önce kaybettiği babasına olan özlemini anlatırken, Didem Arslan Yılmaz’a bir mesaj geldi. Mesajın sahibi 11 yıl önce kaybettiği babası Kasım Arslan’ın kabrinde görev yapan görevliydi. Baba Arslan’ın mezarının son halini paylaşan görevlinin mesajı ardından Didem Arslan Yılmaz stüdyoda gözyaşlarına boğuldu.

didem2

Çiğdem Gürbüz’e, “Ben de babamı 2009 yılında kaybettim. 11 sene geçmiş. Onu çok özlüyorum. Sen de babanı özlüyor musun?” diye sordu.

didem5

Konuşmasına devam eden başarılı sunucu, “Babam benimle otururdu konuşurdu, ben onu çok özlüyorum...” ifadelerini kullandıktan sonra duygusal anlar yaşayan başarılı sunucu gözyaşlarına hakim olamadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü! 3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü!
Beyin ameliyatı olan Fatma Girik’in son haliBeyin ameliyatı olan Fatma Girik’in son hali
Kırmızı Oda'da Piraye'nin eşi Tarık kimdir?Kırmızı Oda'da Piraye'nin eşi Tarık kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Üvey babasına destek için Nisa'yı götürdü

Üvey babasına destek için Nisa'yı götürdü

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum

Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum

Kocasını photosopla inceltince...

Kocasını photosopla inceltince...

İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!

İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!

Diğer Haberler

MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'dan Ebru'ya sert sözler! MasterChef'te kim kazandı? İşte eleme adayları

Ünlü şeften yarışmacıya sert sözler!

Beyin ameliyatı olan Fatma Girik, son halini paylaştı

Beyin ameliyatı olan Fatma Girik, son halini paylaştı

Ünlü gitarist Eddie Van Halen hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü gitarist hayatını kaybetti

Masumlar Apartmanı Gülben kimdir? Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında, nereli?

Herkes bu dizi karakterini konuşuyor

TV yayın akışı 7 Ekim Çarşamba! Kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı!

7 Ekim Çarşamba kanallarda ne var?

Döner nasıl yapılır? MasterChef döner tarifi nedir? Evde döner nasıl yapılır? Et döner malzemeleri neler?

MasterChef’te yapıldı, herkes evde yapmak için...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.