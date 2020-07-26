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Didem Balçın aşka geldi! 'Beni her gün öyle mutlu ediyorsun ki...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2020 11:13 | Son Güncelleme

Oyuncu Didem Balçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşinin doğum gününü kutladı. Balçın birlikte çekilmiş fotoğraflarından oluşan bir kolajın altına aşkını ilan etti.

Didem Balçın aşka geldi! 'Beni her gün öyle mutlu ediyorsun ki...'

Karantina döneminde uzun zamandır aşk yaşadığı avukat nişanlısı Can Aydın ile nikah masasına oturan Balçın, sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü kutladı.

Birlikteliklerinin başında çekilmiş bir selfielerini takipçilerinin beğenisine sunan Didem Balçın, bu karenin altına yazdıklarıyla dikkat çekti. Balçın ilişkilerinin başındaki bu kare üzerinden şu satırları paylaştı:

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“Aslında her şey ilk gününde belli ediyor kendini… İlk fotoğrafımızda aramızda gülüp “bu tam evliyiz, mutluyuz fotosu…” demiştik… Şimdi evliyiz ve mutluyuz. Beni her gün öyle mutlu ediyorsun ki; seni her gün daha mutlu edesim geliyor. Senin doğum günün ama en büyük hediye bana geldi. İyi ki doğdun her şeyim. Mütemmim cüz'üm.. Dostum, kocam… Çok şükür, çok şükür, çok şükür...”

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