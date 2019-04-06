Didem Soydan'dan Bahçeli'ye tepki: Biz terörist miyiz?

Geride bıraktığımız 31 Mart Yerel Seçimler'in etkisi hala devam ediyor. Seçimlerle ilgili bir açıklama da dün MHP Lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, "Sandık başındaki görevlilerin maksatları, kime hizmet ettikleri deşifre edilmelidir" dedi. Ünlü model Didem Soydan'dan Bahçeli'nin bu açıklamasına tepki gecikmedi.
TEPKİ GÖSTERDİ
Seçimlerde sandık başında ailesinden ve arkadaşlarından görevli birçok kişinin olduğunu söyleyen ünlü model Didem Soydan, Bahçeli'nin sözlerine tepki gösterdi.
"BİZİ TEHDİT Mİ EDİYORSUNUZ?"
Paylaşımları ve söylemleriyle adından sıkça söz ettiren Didem Soydan, sosyal medya hesabından tepkisini şu paylaşımla dile getirdi; Sandık başında ailemden ve arkadaşlarımdan birçok kişi vardı. Şimdi siz bizi tehdit mi ediyorsunuz sayın Bahçeli? Biz ailecek bizi yani milleti ayrıştıranları seçmedik diye özgür irademizle ile yalan sarmalının seçmedik diyeterorist mi olduk?"
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