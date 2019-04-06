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Didem Soydan'dan Bahçeli'ye tepki: Biz terörist miyiz?

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 06.04.2019 12:21 | Son Güncelleme

Ünlü model Didem Soydan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerine tepki gösterdi. Soydan, "Sandık başında biz de vardık, terörist mi olduk" diyerek tepkisini dile getirdi.

Didem Soydan'dan Bahçeli'ye tepki: Biz terörist miyiz?

Geride bıraktığımız 31 Mart Yerel Seçimler'in etkisi hala devam ediyor. Seçimlerle ilgili bir açıklama da dün MHP Lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, "Sandık başındaki görevlilerin maksatları, kime hizmet ettikleri deşifre edilmelidir" dedi. Ünlü model Didem Soydan'dan Bahçeli'nin bu açıklamasına tepki gecikmedi.

TEPKİ GÖSTERDİ

Seçimlerde sandık başında ailesinden ve arkadaşlarından görevli birçok kişinin olduğunu söyleyen ünlü model Didem Soydan, Bahçeli'nin sözlerine tepki gösterdi.

"BİZİ TEHDİT Mİ EDİYORSUNUZ?"

Paylaşımları ve söylemleriyle adından sıkça söz ettiren Didem Soydan, sosyal medya hesabından tepkisini şu paylaşımla dile getirdi; Sandık başında ailemden ve arkadaşlarımdan birçok kişi vardı. Şimdi siz bizi tehdit mi ediyorsunuz sayın Bahçeli? Biz ailecek bizi yani milleti ayrıştıranları seçmedik diye özgür irademizle ile yalan sarmalının seçmedik diyeterorist mi olduk?"

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Anahtar Kelimeler:
Didem Soydan Devlet Bahçeli

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
bravo didem hanım....işlerine gelmeyince tavırları bu
Bu adamın kesin kaseti var. Yoksa bu kadar tornistan da fazla...
Bahçeli artık bunadı ne dediğini bilmiyor. Normaldir aslında. Herşeyi başkasına başka şeylere yıkmak isteyecek. 20 yıl kendisine oy vermiş birisi olarak yazık etmişim eskiden verdiğim oylara diyorum. Artık bırak bu işleri de evine dön.
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