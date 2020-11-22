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Didem Soydan'dan 'Burak Deniz' sorularına yanıt: Sizinle konuşmam

22.11.2020 10:26 | Son Güncelleme:
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Didem Soydan'dan 'Burak Deniz' sorularına yanıt: Sizinle konuşmam

Önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan model Didem Soydan'a muhabirler "Burak Bey ile ilişkiniz nasıl gidiyor?" sorusunu yöneltti. Soydan aşk hayatıyla ilgili sorulara bakın ne yanıt verdi.

Model Didem Soydan, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; bir kafede arkadaşlarıyla birlikte kahve içen Soydan, birkaç saat sonra mekandan tek başına ayrıldı.

Mekan çıkışı basın mensupları Soydan'a, "Burak Bey ile ilişkiniz nasıl gidiyor?" sorusunu yöneltti.

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Didem Soydan, konuyla ilgili, "Arkadaşlar özel hayatımı kesinlikle sokakta sizinle konuşmam. Sadece arkadaşlarımla konuşurum" açıklamasını yaptı.

Soydan'ın makyajsız hali de gözlerden kaçmadı.

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