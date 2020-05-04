Didem Soydan'dan diyet itirafı! 'Zorla aldığım 10 kiloyu...'

Manken Didem Soydan, bir dergi için FaceTime aracılığıyla çekim gerçekleştirdi. Mankenin karantina günlerindeki kapak fotoğrafları, evinde telefondan çekildi. Soydan, vermiş olduğu röportajda hiçbir şeyi öngöremediğini ve bu süreci akışına bıraktığını anlattı.

'Hiçbir dönem diyet yapmadım'

Moda sektörünün vazgeçilmez isimlerinden biri olan Didem Soydan genelde evde olduğu için kendini “ev kuşu” olarak tanımladı. Bu süreçte hiçbir şeyi öngöremediğini dile getiren Soydan, tamamen bu durumu akışına bıraktığını söyledi.

Umut Eker ile ortak kurdukları markanın çalışmalarını da hala sürdüren güzel model koleksiyonun beyninin ise Umut Eker olduğunu düşünüyor.

Fiziğiyle de oldukça dikkat çektiğinin farkında olduğunu da konuşurken hayatının hiçbir döneminde diyet yapmadığını vurgulayarak, hatta bir senede zorla aldığı 10 kiloyu hala korumaya çalıştığını belirtti.

Evlilik ile ilgili sorulan soruya ise “Özellikle üstüne düşünmüyorum” cevabını veren Soydan ilişkileriyle gündemde olmayı hiç sevmiyor.