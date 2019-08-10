Didem Soydan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın belediye başkanlığı döneminde Şanlıurfa Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü olarak görev yapan M. Bahaddin Yetkin'in İmamoğlu tarafından İSBAK'ın başına getirilmesi tepki çekmişti.

Sosyal medyada gündem olan bu konuya Didem Soydan da dahil oldu.

Manken Didem Soydan, İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.'nin (İSBAK) başına Bahaddin Yetkin'i getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu. Soydan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İSBAK Genel Müdürü üzdü. Bir hata oldu deyin, kapansın bu cühela enerjisi" dedi.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak, "Şunu söyleyeyim arkadaşlarımızın yaptığı incelemeler liyakat ve tecrübe üzerineydi. Ve bu kavramlar üzerinden hareketle tercihler yapıldı. Bize sunuldu. Biz de detayı ile inceledik baktık. Arkadaşlarımızla sohbet ettik. Daha önce sahada konuştuğumuz gibi siyasi ve bunun gibi birtakım unsurlara takılmadık. Başarı beceri ve liyakat kısmı ile ilgilendik atamalar da bu yönde yapıldı" şeklinde konuşmuştu.

İmamoğlu'nun bu açıklamasından sonra sosyal medyada tepkiler daha da artmış ve M. Bahaddin Yetkin istifa etmişti.

