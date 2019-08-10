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Didem Soydan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 10.08.2019 09:41 | Son Güncelleme

Didem Soydan, İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.'nin başına Bahaddin Yetkin'in getirilmesine tepki gösterdi. Soydan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyadan çağrıda bulundu.

Didem Soydan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın belediye başkanlığı döneminde Şanlıurfa Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü olarak görev yapan M. Bahaddin Yetkin'in İmamoğlu tarafından İSBAK'ın başına getirilmesi tepki çekmişti.

Sosyal medyada gündem olan bu konuya Didem Soydan da dahil oldu.

Manken Didem Soydan, İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.'nin (İSBAK) başına Bahaddin Yetkin'i getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu. Soydan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İSBAK Genel Müdürü üzdü. Bir hata oldu deyin, kapansın bu cühela enerjisi" dedi.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak, "Şunu söyleyeyim arkadaşlarımızın yaptığı incelemeler liyakat ve tecrübe üzerineydi. Ve bu kavramlar üzerinden hareketle tercihler yapıldı. Bize sunuldu. Biz de detayı ile inceledik baktık. Arkadaşlarımızla sohbet ettik. Daha önce sahada konuştuğumuz gibi siyasi ve bunun gibi birtakım unsurlara takılmadık. Başarı beceri ve liyakat kısmı ile ilgilendik atamalar da bu yönde yapıldı" şeklinde konuşmuştu.

İmamoğlu'nun bu açıklamasından sonra sosyal medyada tepkiler daha da artmış ve M. Bahaddin Yetkin istifa etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ekrem imamoğlu Didem Soydan

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Kardeşim kim hakediyor ise o gelsin. Hdplisi mhplisi akplisi yahudisi hristiyanı fark etmez. Hak eden işi en iyi şekilde yapan kişi gelsin her işin başına. Eeeee böyle yaparak akplilerden ne farkınız kalıyor?
kimsin sentepki veriyorsun halkın başkanı.. kapa çeneni
sayın baskan ahanda abd den bi sekreter yollamışlar şimdi hersey daha güzel olur:=====)))))
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