MAGAZİN

Didem Soydan'dan üzücü haber! 'Huzurlu bir ortamda ölsün istedik'

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.05.2019 14:03 | Son Güncelleme

Ünlü model Didem Soydan kısa süre önce bakımını üstlendiği yavru köpek hakkında üzücü haberi takipçileriyle paylaştı. Soydan, köpeği sahiplendiklerinde ölmek üzere olduğunu açıkladı.

Didem Soydan'dan üzücü haber! 'Huzurlu bir ortamda ölsün istedik'

Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Didem Soydan'dan bu defa üzücü haber geldi.

Instagram hesabından sık sık paylaştığı yavru köpeğinin ona geldiğinde çok hasta olduğunu ve detaylı bir tedavi uyguladıklarını söyleyen Soydan, sevimli köpeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Soydan yaptığı paylaşımda, 'Köpük bana geldiğinde, öyle hastaydı ki söylemiyorum tabi ama ölecekse bile huzurlu bir ortamda olsun diye adlık onu ama doktorunun dediğine göre bir mucizeymiş yaşaması. Bu kadar ilaç kullandı bir ayda. Bugün itibariyle ilaçlardan kurtuldu. dedi.

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Didem Soydan köpeği öldü

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