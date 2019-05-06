Didem Soydan'dan üzücü haber! 'Huzurlu bir ortamda ölsün istedik'

Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Didem Soydan'dan bu defa üzücü haber geldi.

Instagram hesabından sık sık paylaştığı yavru köpeğinin ona geldiğinde çok hasta olduğunu ve detaylı bir tedavi uyguladıklarını söyleyen Soydan, sevimli köpeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Soydan yaptığı paylaşımda, 'Köpük bana geldiğinde, öyle hastaydı ki söylemiyorum tabi ama ölecekse bile huzurlu bir ortamda olsun diye adlık onu ama doktorunun dediğine göre bir mucizeymiş yaşaması. Bu kadar ilaç kullandı bir ayda. Bugün itibariyle ilaçlardan kurtuldu. dedi.



