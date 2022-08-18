Didem Soydan'dan yeni paylaşım! Burak Deniz kayıtsız kalamadı

Didem Soydan ve Burak Deniz, yaklaşık bir yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda bitirme kararı almıştı. Kasım 2021'de Etiler'de objektiflere takılan Deniz, "Didem Soydan'la ayrılık sebebiniz sosyal medyadaki cesur paylaşımlar mı?" sorusunu cevaplamıştı. Ünlü oyuncu, "Tabii ki de öyle bir şey yok. Biz geri kafalı mıyız?” açıklamasını yapmıştı.

Şimdilerde yaz ayının tadını çıkararak tatil yapan 38 yaşındaki ünlü manken, tüm bunların ardından 761 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından yeni pozlarını peş peşe yayınladı.

Altın rengi elbisesiyle objektif karşısına geçen ünlü isimin "Kategori, altın" notuyla paylaştığı fotoğraflarına, kısa sürede 5 bine yakın beğeni geldi. Takipçileri, Soydan'ın bu gönderisine; "Rüyadaki nostalji işte bu", "Harikasın" ve "Süperstar" gibi mesajlar yazdı.



Burak Deniz de sevgilisinin büyük beğeni toplayan karelerine kayıtsız kalamayarak, kalp emojileriyle ünlü modele yorum yaptı.

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