MAGAZİN
  4. Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 14:45 | Son Güncelleme

Arizona Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan bilim insanı Betül Kaçar, NASA'nın evrendeki yaşam izlerini araştırmak için kurduğu ekibe dahil edildi. Bu gelişme sonrası sosyal medyada büyük bir coşku yaşanırken, bir twitter kullanıcısı Betül Kaçar'ın NASA açıklaması ile manken Didem Soydan'ın cinsel organ açıklamasını karşılaştırdı. Bu tweeti gören Soydan'ın cevabı oldukça sert oldu.

NASA ekibine kabul edilen Betül Kaçar, twitter hesabından; Güzel bir haber. Kelimelere dökmekte zorlanıyorum, ama şöyle. Evrende yaşamın izlerini araştırmak icin oluşturulan yeni bir NASA ekibine kabul edilmişim. Bu seneye ufak bir sağlık sorunu ile başladım. Bu gelişme ilaç gibi geldi." ifadelerini kullandı.

IMG_0702

Betül Kaçar'ın paylaşımının altına yorum yapan bir kullanıcı, Betül Kaçar'ın NASA açıklaması ile manken Didem Soydan'ın cinsel organ açıklamasını karşılaştırdı.

110A6A9D-31F9-4C51-AABA-2159B5086B45

Bu paylaşıma oldukça sinirlenen Didem Soydan herkesi şaşırtan şu ifadeleri kullandı:

10D6D06B-3CA2-4077-BFD8-E7731C5135DE

"Betül hanımdan rica et senin bamyaya bir çare bulsun. Belli ki bir acın var... Durduk yere yoksa niye ve ne alaka değil mi?"

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevapDidem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Didem Soydan, betül kaçar, twitter,

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Yunanistan'a hacker şoku! 'Canımız ne zaman isterse o zaman erişim sağlanacak'

Yunanistan'a hacker şoku! 'Canımız ne zaman isterse o zaman erişim sağlanacak'

Mucize Doktor'da Ali ve Ferman'ı üzen haber

Mucize Doktor'da Ali ve Ferman'ı üzen haber

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
yazik
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zafer Ergin'den Arka Sokaklar açıklaması

Rıza Baba'dan Arka Sokaklar açıklaması

Cem Yılmaz oğlu Kemal’in müzik performansını paylaştı

Cem Yılmaz oğlu Kemal’in müzik performansını paylaştı

Çingene Kız'ın gözlerine ziyaretçi akını

Çingene Kız'ın gözlerine ziyaretçi akını

Zeynep Alkan 'Doğruluk mu cesaret mi?' programında iç çamaşırını gösterdi

Cesareti seçti! İç çamaşırını gösterdi

Mustafa Sandal'a büyük şok! Defne Samyeli harekete geçti

Mustafa Sandal'a büyük şok! Defne Samyeli harekete geçti

Usta oyuncu Ahmet Mekin hastanedeki eşinin başından ayrılmıyor

Büyük usta 'Sevgi emektir' sözünün hakkını verdi! Başından ayrılmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.