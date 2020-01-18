Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

NASA ekibine kabul edilen Betül Kaçar, twitter hesabından; Güzel bir haber. Kelimelere dökmekte zorlanıyorum, ama şöyle. Evrende yaşamın izlerini araştırmak icin oluşturulan yeni bir NASA ekibine kabul edilmişim. Bu seneye ufak bir sağlık sorunu ile başladım. Bu gelişme ilaç gibi geldi." ifadelerini kullandı.

Betül Kaçar'ın paylaşımının altına yorum yapan bir kullanıcı, Betül Kaçar'ın NASA açıklaması ile manken Didem Soydan'ın cinsel organ açıklamasını karşılaştırdı.

Bu paylaşıma oldukça sinirlenen Didem Soydan herkesi şaşırtan şu ifadeleri kullandı:

"Betül hanımdan rica et senin bamyaya bir çare bulsun. Belli ki bir acın var... Durduk yere yoksa niye ve ne alaka değil mi?"