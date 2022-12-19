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  4. Didem Soydan dekolteli pozuna gelen "Şunları komple açın da kurtulun" yoruma bomba yanıt

Didem Soydan dekolteli pozuna gelen "Şunları komple açın da kurtulun" yoruma bomba yanıt

19.12.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Model Didem Soydan sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Güzel isim son olarak dekolteli pozuna gelen "Şunları komple açın da kurtulun" diyen takipçiye bomba bir yanıt verdi. Didem Soydan'ın hem pozları hem de yanıtı sosyal medyada bol bol beğeni aldı.

Didem Soydan dekolteli pozuna gelen "Şunları komple açın da kurtulun" yoruma bomba yanıt

Özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Didem Soydan dekolteli pozlarıyla dikkat çekti. Sosyal medyada verdiği yanıtlarla da gündeme gelen Soydan paylaşımlarına bol bol beğeni alırken tepkisel yorumlar da aldı.

Bir takipçi Soydan'ın dekolteli pozlarına "Şunları komple açın da kurtulun" diyerek dikkat çekti.

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Soydan ise bu yorumu atlamadı ve takipçisine yanıt verdi. Başarılı model bu takipçisine yanıtında "Var açığı Google'la kurtul kardeşim" dedi.

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Didem Soydan'ın bu iddialı yanıtı hayranlarından beğeni aldı.

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Didem Soydan sosyal medya Model

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