Didem Soydan eski telefonunu isteyen öğrenciye bakın ne dedi!

Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü manken Didem Soydan, öğrenci takipçisine yaptığı jestle büyük beğeni topladı. Ünlü manken, öğrenci olduğu için telefon alamayan takipçisine yeni telefon hediye edecek.

"SİZİN HAKKINIZ YENİ TELEFON"

Güzel manken "Bir rica eski telefonunuzu bana hediye eder misiniz? Öğrenciyim ve ihtiyacım var." diyen takipçisine "Niye eskiyi size vereyim? Yepyeni olanı hakkınız. Güzel güzel okuyun okulu. Sizler gibi okuyan, harika kadınlara ihtiyacımız var. Bana DM'den adresinizi ve bilgilerinizi atar mısınız?" diyerek karşılık verdi.

HAYRANLARINDAN ALKIŞ TOPLADI

Didem Soydan'ın bu hareketi ise diğer hayranlarından büyük alkış topladı.





