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Didem Soydan eski telefonunu isteyen öğrenciye bakın ne dedi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.10.2018 14:33 | Son Güncelleme

Ünlü manken Didem Soydan, kendisinden kullandığı eski telefonunu isteyen öğrenci takipçisine yeni telefon hediye edecek.

Didem Soydan eski telefonunu isteyen öğrenciye bakın ne dedi!

Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü manken Didem Soydan, öğrenci takipçisine yaptığı jestle büyük beğeni topladı. Ünlü manken, öğrenci olduğu için telefon alamayan takipçisine yeni telefon hediye edecek.

"SİZİN HAKKINIZ YENİ TELEFON"

Güzel manken "Bir rica eski telefonunuzu bana hediye eder misiniz? Öğrenciyim ve ihtiyacım var." diyen takipçisine "Niye eskiyi size vereyim? Yepyeni olanı hakkınız. Güzel güzel okuyun okulu. Sizler gibi okuyan, harika kadınlara ihtiyacımız var. Bana DM'den adresinizi ve bilgilerinizi atar mısınız?" diyerek karşılık verdi.

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HAYRANLARINDAN ALKIŞ TOPLADI

Didem Soydan'ın bu hareketi ise diğer hayranlarından büyük alkış topladı.

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Didem Soydan instagram cep telefonu

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
samimiyetle yapılmış bir iyilik ve güzellik diye düşünüyorum
şimdi Didem bu iyiliği yaptı ya hücum ederler artık bişeyler istemek için
şunun istediğini ben istesem eminim yerden yere vururlar beni
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