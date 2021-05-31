Didem Soydan Galata sokaklarında sütyensiz!

Instagram'da 719 bin takipçisi olan Didem Soydan, kusursuz fiziğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Galata'da objektiflere takılan Soydan, yeşil renk mini elbisesi ve havalı tarzıyla dikkat çekti. Soydan'ın sütyen giymemesi dikkatlerden kaçmadı.

"KURALLARIM YOK"

Didem Soydan, "Mesleğinde sınırların var mı? Mesela ne giymezsin, çıplak olmak seni utandırıyor mu?" sorusuna, "Mesleğim ile ilgili “giymem, etmem” dediğim kurallarım yok. Kalitesiz iş yapmam veya inanmadığım bir marka ile çalışmam. Tek kuralım o" cevabını verdi.