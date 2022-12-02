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Didem Soydan GQ Türkiye gecesinde tüm dikkatleri üstüne çekti! Transparanla geldi

02.12.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GQ Türkiye gecesine ünlüler akın ederken, geceye katılanların ağırlıklı olarak siyah giydiği dikkat çekti. Gecede model Didem Soydan ise cesur ve iddialı tarzıyla adeta fark yarattı. Soydan'ı görenler güzel modelden gözlerini alamadı.

Didem Soydan GQ Türkiye gecesinde tüm dikkatleri üstüne çekti! Transparanla geldi

GQ Türkiye gecesinde ünlü isimler stilleriyle gecede öne çıktı. Yılın ekran yüzü Berk Oktay olurken ikon ödülünü ise Kenan Doğulu aldı. Yılın kadını ise başarılı oyunculuğuyla öne çıkan Merve Dizdar olurken yılın oyuncusu ise Uraz Kaygılaroğlu oldu.

Geceye katılan ünlülerin tarzında siyah ağırlıklıydı. Hem yaptığı açıklamalar hem de başarılı modelliğiyle sık sık gündeme gelen Didem Soydan ise ezber bozdu.

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Kızıl tonlarda transparan bir elbisenin altına giydiği iç çamaşırı ve üzerine attığı kürküyle geceye katılan Soydan tüm gözleri üzerine çekti.

Ekran Alıntısı

Fenomen Mika Can güzel modele "Gecenin en güzeli en" yorumunu yaptı.

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Didem Soydan stil ünlüler gecesi

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