Didem Soydan GQ Türkiye gecesinde tüm dikkatleri üstüne çekti! Transparanla geldi

GQ Türkiye gecesinde ünlü isimler stilleriyle gecede öne çıktı. Yılın ekran yüzü Berk Oktay olurken ikon ödülünü ise Kenan Doğulu aldı. Yılın kadını ise başarılı oyunculuğuyla öne çıkan Merve Dizdar olurken yılın oyuncusu ise Uraz Kaygılaroğlu oldu.

Geceye katılan ünlülerin tarzında siyah ağırlıklıydı. Hem yaptığı açıklamalar hem de başarılı modelliğiyle sık sık gündeme gelen Didem Soydan ise ezber bozdu.

Kızıl tonlarda transparan bir elbisenin altına giydiği iç çamaşırı ve üzerine attığı kürküyle geceye katılan Soydan tüm gözleri üzerine çekti.

Fenomen Mika Can güzel modele "Gecenin en güzeli en" yorumunu yaptı.



