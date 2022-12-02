Beline kadar dekoltesiyle poz veren Demet Özdemir'i gören Zeynep Bastık ve Selin Ciğerci dayanamadı

Hem özel hayatı hem oynadığı roller hem de kazancıyla sık sık gündeme gelen Demet Özdemir Ağustos'ta görkemli bir törenle evlenen Oğuzhan Koç ile evlendi.

Son dönemde Dünyayla Benim Aramda dizisindeki ateşli sahneleriyle adından söz ettiren Demet Özdemir, Bakü'de katıldığı gecede için iddialı bir seçim yaptı.

Kasığına kadar dekolte tercih eden oyuncu pozlarını da sosyal medyadan yayınladı. Demet Özdemir'in bu iddialı tarzını gören arkadaşları Selin Ciğerci ve Zeynep Bastık büyülendi.

İkili "Üf" ve "Of Of" yorumlarıyla dikkat çekti. Özdemir'i görenler ateş emojileri yağdırırken bazı hayranları ise dekoltesini ve tarzını Hadise'ye benzetti.



