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Didem Soydan'ın dans videosunun altına 'Ukraynalı masumlar çocuklar ölüyor' yazılınca... Ünlü model kendini tutamadı

01.03.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didem Soydan Keremcan Durmaz'ın konserinde kurtlarını döktü. Dans videosunu paylaşan Soydan paylaşımın altında 'Ukraynalı masumlar çocuklar ölüyor, biraz saygı' yorumunu görünce kızdı. Didem Soydan bu uyarıyı yapan takipçisine sert çıktı.

Didem Soydan'ın dans videosunun altına 'Ukraynalı masumlar çocuklar ölüyor' yazılınca... Ünlü model kendini tutamadı

Didem Soydan yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ı hafta sonu Bostancı konserinde yalnız bırakmadı. Konserde dans ettiği anları paylaşan Soydan'ın güzelliğine yorum yağdığı kadar modele eleştiride bulunanlar da vardı. Soydan'a Ukrayna-Rusya arasındaki savaşla ilgili yorum gelince ünlü isim kendini tutamadı.

Didem Soydan'a bir takipçisi "Yani Ukrayna'nın masum çocuklar insanlar ölüyor biraz saygı diyorsanız biraz paylaşımlarınızı ona göre atsanız" yorumunda bulundu.
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Didem Soydan bu yoruma kızdı ve "Siz o esnada neden elinizde telefon Instagram'da dolaşıyorsunuz?" yanıtını verdi. Model aldığı yanıtla daha da sinirlendi.

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Soydan'a takipçisi "Edep saygı diye bir şey var değil mi? Küfür etmedim hakaret de etmedim" dedi. Didem Soydan ise geri adım atmadı ve "Boş bir duyara kırılmam mümkün değil zaten. Gün içinde tüm aktivitelerinize devam edip bir de üstüne Instagram'da sosyal medya keyfinizi bozmuş olmak istemezdim ama ben bozarım" dedi.

tmtmt

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Didem Soydan
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