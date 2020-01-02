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  4. Didem Soydan penis mesajını ifşa etti! Yanıtı olay oldu

Didem Soydan penis mesajını ifşa etti! Yanıtı olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 16:29 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen model Didem Soydan kendisine sorulan 'cinsel organ' sorusuna verdiği yanıtla olay oldu.

Didem Soydan penis mesajını ifşa etti! Yanıtı olay oldu

Giydiği kıyafetler ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen manken Didem Soydan, bu sefer de "Büyük penis fetişiniz mi var?" sorusunu soran takipçisine verdiği cevapla gündeme geldi.

Zaman zaman takipçilerinden gelen uygunsuz mesajları ifşa eden Didem Soydan, bu sefer ismini gizlediği bir kişinin "Büyük penis fetişiniz mi var?" sorusunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Mesajı paylaşmakla yetinmeyen Soydan cevap olarak da "Ben anlamadım küçüğünün fetişi mi varmış. Yani kim küçüğünü sever ki neyse her seçime saygı falan" dedi.

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İLK ÖPÜŞME ANISINI ANLATMIŞTI

Geçtiğimiz ay yakın dostu Kerimcan Durmaz'ın YouTube kanalında yayınladığı programa konuk olan Didem Soydan ilk öpüşme anısını anlatmıştı. Cesur açıklamalarıyla dikkat çeken Soydan, ilk öpüşme anısını da şu şekilde anlattı: "Bunun hikayesi güzel. Çünkü gerçekten gençlik dizilerindeki o sahneyle öpüştüm. Gittiğim doğum gününün ortasında dans şarkıları çalmaya başladı. Sonra beni dansa kaldırdı ve 'Benimle çıkar mısın?' dedi. Ben de utandım, utanıyorum derken öpüşürken buldum kendimi. Ben zaten ona aşık olmuştum, doğum gününde kapattım çocuğu."

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