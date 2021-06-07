Didem Soydan tatile çıktı! Nefes kesen pozlar

Son dönemde Burak Deniz ile aşk yaşamasıyla gündemde olan Didem Soydan yaz sezonunu Bodrum'da açtı.

Ünlü model, sosyal medya hesabından leopar desenli mayosuyla pozlarını paylaştı. Güzelliğiyle iltifat mesajları alan Soydan'a birçok takipçisi ateş emojisi bıraktı.

Sevgilisi Burak Deniz'in olmadığı tatilde modele Umut Eker ve Umut Yıldırım eşlik ediyor. Fit vücuduyla beğenilen Soydan, kaldığı oteldeki fotoğrafları kısa sürede gündem oldu.

Soydan'ın paylaşımına arkadaşı Cem Adrian "Ondan sonra neden şey oluyoruz" yorumunda bulundu.

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Soydan adeta nefes kesti.

"FANTEZİ AYAKKABILARIM VAR"

Soydan, geçen ay da YouTube'daki 'Buralarda Neler Dönüyor Bir Bilsen' programına konuk olmuş ve özel hayatına dair çarpıcı itiraflarda bulunmuştu.

Ünlü model, "Eve ayakkabıyla girmem. Ama fantezi için özel ayakkabılarım var." sözleriyle magazin gündemine oturmuş, günlerce konuşulmuştu.

