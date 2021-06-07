MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Didem Soydan tatile çıktı! Nefes kesen pozlar

Didem Soydan tatile çıktı! Nefes kesen pozlar

07.06.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla zaman zaman da cesur pozlarıyla dikkat çeken Didem Soydan tatile çıktı. Soydan'ın leopar desenli mayosuyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Didem Soydan tatile çıktı! Nefes kesen pozlar

Son dönemde Burak Deniz ile aşk yaşamasıyla gündemde olan Didem Soydan yaz sezonunu Bodrum'da açtı.

Ünlü model, sosyal medya hesabından leopar desenli mayosuyla pozlarını paylaştı. Güzelliğiyle iltifat mesajları alan Soydan'a birçok takipçisi ateş emojisi bıraktı.

didem-soydan-dan-olay-paylasim-yine-gundem-14183117_1083_m

Sevgilisi Burak Deniz'in olmadığı tatilde modele Umut Eker ve Umut Yıldırım eşlik ediyor. Fit vücuduyla beğenilen Soydan, kaldığı oteldeki fotoğrafları kısa sürede gündem oldu.

Ekran Alıntısı

Soydan'ın paylaşımına arkadaşı Cem Adrian "Ondan sonra neden şey oluyoruz" yorumunda bulundu.

didem-soydan-dan-olay-paylasim-yine-gundem-14183117_9039_m

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Soydan adeta nefes kesti.

"FANTEZİ AYAKKABILARIM VAR"

Soydan, geçen ay da YouTube'daki 'Buralarda Neler Dönüyor Bir Bilsen' programına konuk olmuş ve özel hayatına dair çarpıcı itiraflarda bulunmuştu.

Ünlü model, "Eve ayakkabıyla girmem. Ama fantezi için özel ayakkabılarım var." sözleriyle magazin gündemine oturmuş, günlerce konuşulmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Cinsel içerikli mesaj gönderiyor! Başı dertteCinsel içerikli mesaj gönderiyor! Başı dertte
İşte Yeşilçam dizisi oyuncularıİşte Yeşilçam dizisi oyuncuları
Anahtar Kelimeler:
Cem Adrian Didem Soydan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allahın verdiği şu kadınlık fiziğinizde olmasa acaba ne halt ederdiniz neyinizi teşhir edip pazarlardınız bilmiyorum, yetenek yok, beceri yok, bilgi kültür yok, edep terbiye desen yıldızlar kadar uzak, Yazık !! Zavallılar
SavcıLAR GÖREVE Bu kadın resmen teşhirci

En Çok Okunan Haberler

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan alınan karara tepki

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan alınan karara tepki

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Bomba iddia: Kendini mehdi olarak görüyor! Oğlunu ise...

Bomba iddia: Kendini mehdi olarak görüyor! Oğlunu ise...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.