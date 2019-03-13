Digiturk: Lig maçlarının saatlerinde tek yetkili TFF'dir

Şirketten yapılan açıklamada, "Türkiye profesyonel futbol liglerinde oynanan karşılaşmaların gün ve saatlerini belirleme yetkisine sahip tek kurum Türkiye Futbol Federasyonudur. Şunu özellikle vurgulamak isteriz ki, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig maçlarının gün ve saatlerinin Digitürk tarafından belirlenmesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır, şu anda da böyle bir uygulama söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

Karşılaşmaların gün ve saatinin belirlenmesi için çeşitli faktörlere dikkat edildiğinin yer aldığı açıklamada, "FIFA'ya üye her federasyon gibi Türkiye Futbol Federasyonu da maçların gün ve saatlerini belirlerken futbolcu sağlığı, iklim şartları, ulaşım koşulları, güvenlik riskleri, maçların daha fazla sporsever tarafından izlenebilmesi gibi, çok çeşitli faktörleri gözetir ve buna göre karar verir.Türk futbolunun zirvesini oluşturan ve karşılaşmaları naklen yayınlanan iki değerli ligimizde, yani Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de mevcut uygulama, maçların cuma-cumartesi-pazar-pazartesi günleri yaz ve kış mevsimine göre değişen 3 farklı saat diliminde oynanması şeklindedir." denildi.