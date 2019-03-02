Dijital kuşatma çağı mı başlıyor?

“X adresindeki binanızın tüm kontrol sistemlerini ele geçirdik ve 24 saat içinde Bitcoin karşılığı olarak 50 bin dolar ödemezseniz binayı üç gün boyunca kapalı tutacağız.” ESET Güvenlik Araştırmacısı Stephen Cobb’a göre, bina yöneticinizin telefonuna ulaşacak böyle bir mesaj artık hayal değil.

Cobb, “Böyle bir mesaj alan biriyle tanıştım ve bu bir aldatmaca değildi. İlgili bina yöneticisi, cesurca bir hareketle saldırganlara ödeme yapmayı reddettiğinde hedeflenen binanın kullanımı gerçekten altüst oldu” diye konuştu.

Siegeware gerçektir

“Bir binanın yazılımla olan bağını suistimal etmek, artık siber suçluların gündemindedir” tespitini yapan Stephen Cobb, bu amaçla kurgulanan zararlı yazılımlara da özel bir isim verdi: Siegeware.

Stephen Cobb, “Tecrübelerime göre farklı saldırı türlerine isim vermek, onların farkındalığını yaymaya ve onlara karşı savunma çabaları oluşturulmasına yardımcı olmaktadır. Bu nedenle bu saldırı türüne Siegeware denilmesini öneriyorum” diyor. Siegeware yani kuşatma yazılımı, fiziksel tesislere erişimi tehdit etmek için ekipman kontrol yazılımlarının kötüye kullanılması esasına dayanır.