Dikenli incirinin sağlığa olan 5 muhteşem faydası

Sıcak iklim meyvesi olan dikenli incir, ülkemizde Adana, Mersin ve Antalya civarında yetişen bir meyve türü. Son birkaç yılda popüler hale gelen dikenli incir hem görüntüsü hem de lezzetiyle dikkatleri üzerine topluyor. Bu iki güzel etkisinin yanı sıra bir de sağlığa olan faydaları var.

KIRIŞIKLIKLAR İLE SAVAŞIR



Yapılan çalışmalar, dikenli incirin cilt üzerinde etkilerinin aloe veradan daha fazla olduğunu ortaya koydu. Dikenli incir, yaşlanma belirtileri olarak ortaya çıkan kırışıklıklara meydan okur ve göz altı torbalarının tedavisinde etkilidir.

C VİTAMİNİ DEPOSU

Bol miktarda C vitamini içerir ve güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

AFRODİZYAK ETKİSİ BULUNUR

Cinsel gücü artırıcı etkisi bulunur. Ancak bunun için düzenli tüketimi şarttır.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENE SOKAR

Bağırsak sağlığını korur. Her gün 2 adet yediğinizde bağırsakların düzenli ve sorunsuz çalışmasına yardımcı olur.

YORGUNLUĞA İYİ GELİR

İbn-i Sina'nın da tedavi amaçlı kullandığı bir meyveydi. Yaz meyvesi olan dikenli inciri bu zamanlarda bol bol yiyerek halsizliğin üstesinden gelebilirsiniz.



