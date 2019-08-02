YEMEK

Dikenli incirinin sağlığa olan 5 muhteşem faydası

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.08.2019 14:02 | Son Güncelleme

Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişen dikenli incir; Hint inciri, kaktüs meyvesi, Frenk yemişi gibi çeşitli isimlerle de tanınan bir meyve. Adı ne olursa olsun faydaları hiç değişmiyor. Lezzetinin yanı sıra sağlığımız için de oldukça değerli tropik bir meyve.

Dikenli incirinin sağlığa olan 5 muhteşem faydası

Sıcak iklim meyvesi olan dikenli incir, ülkemizde Adana, Mersin ve Antalya civarında yetişen bir meyve türü. Son birkaç yılda popüler hale gelen dikenli incir hem görüntüsü hem de lezzetiyle dikkatleri üzerine topluyor. Bu iki güzel etkisinin yanı sıra bir de sağlığa olan faydaları var.

iStock-605997192

KIRIŞIKLIKLAR İLE SAVAŞIR
kırışıklık
Yapılan çalışmalar, dikenli incirin cilt üzerinde etkilerinin aloe veradan daha fazla olduğunu ortaya koydu. Dikenli incir, yaşlanma belirtileri olarak ortaya çıkan kırışıklıklara meydan okur ve göz altı torbalarının tedavisinde etkilidir.

C VİTAMİNİ DEPOSU
Bol miktarda C vitamini içerir ve güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

AFRODİZYAK ETKİSİ BULUNUR

incir

Cinsel gücü artırıcı etkisi bulunur. Ancak bunun için düzenli tüketimi şarttır.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENE SOKAR

sindirim

Bağırsak sağlığını korur. Her gün 2 adet yediğinizde bağırsakların düzenli ve sorunsuz çalışmasına yardımcı olur.

YORGUNLUĞA İYİ GELİR

yorgunluk

İbn-i Sina'nın da tedavi amaçlı kullandığı bir meyveydi. Yaz meyvesi olan dikenli inciri bu zamanlarda bol bol yiyerek halsizliğin üstesinden gelebilirsiniz.


Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
Sallama diye küçümsediğimiz poşet çayın 4 faydasıSallama diye küçümsediğimiz poşet çayın 4 faydası
Kanser hücrelerini öldüren en başarılı besinKanser hücrelerini öldüren en başarılı besin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dikenli incir faydaları hint inciri neye iyi gelir

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fermente ve ısıl işlem görmüş sucuk arasındaki farkları biliyor musunuz?

Fermente ve ısıl işlem görmüş sucuk arasındaki farkları biliyor musunuz?

Mutfakta elinizi hızlandıran 6 yöntem

Mutfakta elinizi hızlandıran 6 yöntem

Tüm bildiklerinizi unutun! Kurban eti hakkında bilmeniz gereken 4 şey

Kurban eti hakkında tüm bildiklerinizi unutun

Türk mutfağında en garip isme sahip 8 yemek

Türk mutfağında en garip isme sahip 8 yemek

Şaşırmaya hazır olun: Mutfakta doğru bildiğimiz 8 şaşırtıcı bilgi

Şaşırmaya hazır olun: Mutfakta doğru bildiğimiz 8 şaşırtıcı bilgi

Ilık bir içeceği 10 dakikada soğutmak mümkün! Nasıl mı?

Ilık bir içeceği 10 dakikada soğutmak mümkün! Nasıl mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.