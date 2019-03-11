Dikiş izleri hangi uygulamalarla düzeltilebilir?

Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz, dikiş izlerinin hangi uygulamalar ile düzeltilebileceği hakkında oldukça faydalı bilgilerde bulundu. Eski operasyonlardan kalan dikiş izleri de kişinin estetik açıdan rahatsız olmasına neden olabileceği için dikiş izlerine müdahale yapılabilir.

CİLT SOYMA İLE DİKİŞ İZİ GEÇİRME

Dikiş izlerini geçirmek için kullanılan en yaygın yöntemlerden birisi cilt soyma işlemidir. Özellikle aşırı derin olmayan izlerde cilt soyma işlemi ile dikiş izinin olduğu bölgede yenilenme sağlanır.

Dikiş izlerinin geçmesini isteyen kişilerin bir uzmana görüşmeden önce bitkisel yöntemler, kremler ya da çeşitli uygulamalar ile bölgeye müdahale etmemeleri gerekir.

Dikiş izi olan bölgede cildin soyulmasını sağlayacak kimyasal bir peeling uygulanır. Bu yöntemle bölgede izin yerleştiği dokunun soyulması ve cildin kendiliğinden iyileşerek bölgedeki izlerin ortadan kalkması sağlanır.

Cilt soyma uygulamasında kimyasal peeling yapılmasının yanı sıra zımparalama ya da tıraşlama olarak bilinen ‘dermabrazyon’ adı verilen bir teknikle de soyulabilir. Dikiş izinin geniş bir alanda olduğu durumlarda bu uygulama tercih edilir. Dermabrazyon ile zımparalama işlemi sonrasında kişinin bölgeyi güneşten uzak tutması gerekir.