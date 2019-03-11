Dikiş izleri hangi uygulamalarla düzeltilebilir?

Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz, dikiş izlerinin hangi uygulamalar ile düzeltilebileceği hakkında oldukça faydalı bilgilerde bulundu. Eski operasyonlardan kalan dikiş izleri de kişinin estetik açıdan rahatsız olmasına neden olabileceği için dikiş izlerine müdahale yapılabilir.
CİLT SOYMA İLE DİKİŞ İZİ GEÇİRME
Dikiş izlerini geçirmek için kullanılan en yaygın yöntemlerden birisi cilt soyma işlemidir. Özellikle aşırı derin olmayan izlerde cilt soyma işlemi ile dikiş izinin olduğu bölgede yenilenme sağlanır.
Dikiş izlerinin geçmesini isteyen kişilerin bir uzmana görüşmeden önce bitkisel yöntemler, kremler ya da çeşitli uygulamalar ile bölgeye müdahale etmemeleri gerekir.
Dikiş izi olan bölgede cildin soyulmasını sağlayacak kimyasal bir peeling uygulanır. Bu yöntemle bölgede izin yerleştiği dokunun soyulması ve cildin kendiliğinden iyileşerek bölgedeki izlerin ortadan kalkması sağlanır.
Cilt soyma uygulamasında kimyasal peeling yapılmasının yanı sıra zımparalama ya da tıraşlama olarak bilinen ‘dermabrazyon’ adı verilen bir teknikle de soyulabilir. Dikiş izinin geniş bir alanda olduğu durumlarda bu uygulama tercih edilir. Dermabrazyon ile zımparalama işlemi sonrasında kişinin bölgeyi güneşten uzak tutması gerekir.
LAZER İLE DİKİŞ İZİ GEÇİRME
Büyük boyutlu olmayan ve aşırı dikkat çekmeyen dikiş izlerinde lazer uygulaması tercih edilebilir. Bu uygulama cilt soyma tekniğine göre daha az etkili olsa da izlerin rengini değiştirerek cilt ile uyumlu hale gelmesine yardımcı olur. Bu sayede rengi koyulaşan dikiş izleri ciltte kaybolarak estetik açıdan daha hoş bir görünüm ortaya çıkmasını sağlar.
Dikiş izlerinin tedavi edilmesinde kullanılabilecek çeşitli yöntemler esasında yara izi tedavileri ile benzerlik gösterir. Ancak günümüzde dikiş izlerinin boyutları ve etkileri göz önünde bulundurulduğu zaman lazer ve cilt soyma teknikleri ön plana çıkar.
Deri genişletme, iz olan bölgede yeni bir kesi ile izin kapladığı alanı azaltma gibi farklı teknikler denenebilir. Dikiş izlerini geçirmek için tercih edilecek teknik kişinin cilt yapısına, yara genişliğine ve yara geçmişine göre değişir.
Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz
Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı
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