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Dikkat! Aldığınız zeytinyağı kalitesiz çıkabilir! Kalitelisi işte böyle anlaşılıyor...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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İnsan vücudunun en kolay sindirebildiği, yakabildiği yağın zeytinyağı olduğu biliniyor. Yüksek tansiyon, damar sertliği, safra taşı, safra kesesi tembelliği, karaciğer bozuklukları, kansızlık gibi birçok hastalığa da şifa olan zeytinyağının faydaları saymakla da bitmiyor. Peki, bu çok kıymetli yağın kalitesini nasıl anlayabiliriz?

Dikkat! Aldığınız zeytinyağı kalitesiz çıkabilir! Kalitelisi işte böyle anlaşılıyor...

Kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere sayısız derde derman olan zeytinyağı insanoğlunun ilk zamanlarından bugüne miras olarak kalmış çok değerli bir hazine olarak karşımıza çıkıyor. Bu değerli hazinenin kıymetini koruyabilmesi ve faydalarını biz insanlara sunabilmesi için uygun koşullarda temiz olarak üretilmiş olması önem arz ediyor. Tabii ki kaliteli zeytinyağının üretiminde birçok kıstasın sağlanması gerekiyor. İklim şartlarından toprağın yapısına, zeytinlerin toplanma usulünden zeytinyağının muhafaza şekillerine kadar birçok konu kaliteyi etkiliyor.

KALİTELİ ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR?

Zeytinyağının kalitesini etkileyen ve kaliteli olup olmadığına karar vermemizi sağlayan unsurlar üretim tekniği, yağın kokusu, tadı ve rengi gibi beş duyu organımızla anlayabileceğimiz hususlardan oluşur.

  • En kolay yöntemiyle kaliteli zeytinyağını basit bir tadım testiyle anlayabiliriz. Bunun için tadım testinin yağın ısıl işlem görmemiş katkısız şekilde elde edilen doğal zeytinyağında yapılması gerekiyor.
  • Kontrol edilecek zeytinyağının bulunduğu şişenin kapağı açılıp öncelikle kokusuna bakılması ve kokusunun bilinenin aksine zeytini değil, farklı meyve kokuları ile çimen ve badem kokularını çağrıştırması beklenir. Bu saymış olduğumuz kokular dışında bir koku alınması halinde zeytinyağının eskimiş ve kalitesiz olduğu sonucu ortaya çıkar.
  • Zeytinyağının tadına bakma aşamasına gelindiğinde ise yine bu konunun uzmanları tarafından belirtildiği üzere; zeytinyağının tadının boğazda yanma hissi ile hafif bir acılık bırakması gerekir. Çünkü zeytinyağının içerisinde yer alan ve ona antioksidan özelliği sağlayan fenolik denilen madde zeytinyağında yakıcılık ve acılık hissi oluşturur.
  • Boğazdaki yanma ne kadar uzun süreli olursa zeytinyağında o kadar çok antioksidan var demektir.
  • Tadı ve kokusu dışında rengi de zeytinyağının kalitesini etkiler. Yağın renginin koyu olması da onun kaliteli olduğuna bir işarettir.
  • Ancak bu konuda dikkatli olmakta fayda var çünkü doğal yöntemlerle üretilmeyen zeytinyağlarının rengi istenildiği gibi ayarlanabildiğinden kalite konusunda yanıltıcı olabiliyor.
  • Zeytinyağında kalite ve sağlık açısından tercih edilmesi gereken üretim yöntemi de soğuk sıkım olarak bilinen doğal üretim tarzıdır.

ZEYTİNYAĞI NASIL MUHAFAZA EDİLİR?

  • Zeytinyağının nemden ve sıcaktan uzak tutularak serin ortamlarda muhafaza edilmesi gerekiyor.
  • Ayrıca kapalı ve karanlık ortamlarda saklanması ömrünü uzatıyor. Asitlenmesini engelliyor.
  • Cam şişelerde saklanması da kaliteli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlıyor.
  • Çok çeşitli zeytin türleri olması nedeni ile her zeytinyağının kendine özgü bir kokusu, rengi ve tadı bulunuyor.
  • Zeytinyağının bu özelliklerini muhafaza edebileceği süre ise ortalama 1,5 sene olabiliyor, bekledikçe bozulmasa da aromasını zamanla yitiriyor, rengi açılıyor, tadı acı bir hal alıyor.
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