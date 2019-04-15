Dikkat arabanıza zarar veriyor olabilir! Kuş pisliği arabadan nasıl çıkartılmalı?

Arabanızı yeni yıkattığınızda içinize bir huzur doluyor değil mi? Sonuçta en son istediğiniz şey gıcır gıcır parlayan arabanızın bir süre o şekilde temiz kalması. Ama ne yazık ki ya kötü hava koşulları ya da kuşların "bağırsak sistemleri" sonrasında arabanız kirlenebiliyor.

Nasıl denk getiriyorlar bilinmez ama kuşlar gerçekten de arabanın en görünür yerlerine kendilerinden bir imza bırakmayı çok seviyor ya da farkında olmadan aslında arabaya zarar veriyorlar diyelim...

Bu yüzden dışkıyı arabanızdan en kısa zamanda çıkarmanız önemlidir. Peki bunu arabayı çizmeden nasıl yapacaksınız? İşte hayatınızı kolaylaştıracak bir ipucu:

Kuş pisliğinin fazla kurumasına beklemeyin. İçeriğindeki asit yüzünden kurudukça çıkarması daha zor olabilir ve arabanızın boyası hasar görebilir.

Bu yüzden kuş kakasını arabanızdan derhal temizlemeniz önemlidir, böylece kurumaz ve sertleşmez.Dışkıyı kuruyken çıkarırsanız, boya üzerinde çizik bırakma riskini artırırsınız.

İHTİYACINIZ OLAN MALZEME:



Her şeyden önce, kakayı çıkarırken yumuşak olduğundan emin olmak önemlidir, böylece boyadan kolayca çıkarabilirsiniz.

Bunu dışkı üzerine bir miktar su dökerek ve sonra üstüne birkaç kat gazete sayfası yerleştirerek yapabilirsiniz. Sonra gazetenin üzerine bir miktar daha su dökün Yaklaşık yirmi dakika bekletin.

Yirmi dakika dolduktan sonra, gazete parçasını kaldırın ve pisliği kuru bezle silin! Bu yöntem sayesinde arabanıza zarar vermeden, tertemiz olacaktır.



