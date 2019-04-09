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Dikkat! Bu gruptaysanız kredi kartı bilgilerini satılıyor olabilir

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | 09.04.2019 09:26 | Son Güncelleme

Son aylarda pek çok skandalla uğraşan ve kullanıcıların bilgilerini sızdırdığı gerekçesiyle kullanıcılarından tepki çeken Facebook'ta bu kez grup kanallarında kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin satıldığı iddia edildi.

Dikkat! Bu gruptaysanız kredi kartı bilgilerini satılıyor olabilir

Araştırma şirketi Cisco Talos tarafından ortaya atılan iddiaya göre kredi kartı bilgileri sadece Dark Web adı verilen derin internette değil, bazı Facebook gruplarında da açıkça satılıyor. Konuyla ilgili şirketin yaptığı araştırmaya göre 385 bin üyeye sahip 74 farklı Facebook grubunda kredi kartı bilgilerinin satışı yapılıyor ve bugüne dek 1 milyonu aşkın kartın bu gruplar üzerinden satışının yapıldığı düşünülüyor.

Facebook ise farkında olmadan bu dolandırıcıların birbirleriyle daha kolay iletişim kurmasını sağlıyor. Çünkü Facebook'un geliştirdiği algoritma sayesinde dolandırıcılar, benzer grupları kolayca bulup iletişime geçebiliyor.

Cisco Talos tarafından yayınlanan raporun ardından bazı Facebook gruplarının kapatıldığı dikkati çekerken, büyük kısmının ise faaliyetini hala sürdürdüğü gözlendi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı bilgilerini koruma yolları facebook grupları

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