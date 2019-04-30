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Dikkat! Bu oyuncaklar kabusunuz olabilir

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 30.04.2019 14:47 | Son Güncelleme

Bilirsiniz ki çoğu insan büyük olsun küçük olsun, diş hekimine gitmeye korkar. O dişçi koltuğuna oturana kadar akla karayı seçer. Bazı dişçilerde özellikle çocukların bu diş hekimi korkularını yenmesi için bazı oyuncaklar tasarlamışlar ancak biz bunlara pek anlam veremedik. Yorum sizin...

Dikkat! Bu oyuncaklar kabusunuz olabilir

'Kaş yapayım derken göz çıkartmak' dedikleri tam da bu durum olsa gerek! Diş hekimlerinin çocuklara dişçileri sevdirmek için bulundurdukları bu oyuncaklar adeta katil bebekleri andırıyor. Sanki bir anda canlanıp sizi öldürecek gibi bakan bu oyuncaklar çocuklara diş hekimleriniz sevdirir mi bilinmez...

Yetişkinlere bile korku salan bu oyuncukları sizler için bir araya getirdik. Umarım kabusunuz olmazlar!

İşte bir değişik oyuncaklar...

1.

1toy

2.

2toy

3.

3toy

4.

4toy

5.

5toy

6.

6toy

7.

7toy

8.

8toy

9.

9toy

10.

10toy

11.

11toy

12.

12toy

13.

13toy

14.

14toy

15.

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