Dikkat! Bu oyuncaklar kabusunuz olabilir

'Kaş yapayım derken göz çıkartmak' dedikleri tam da bu durum olsa gerek! Diş hekimlerinin çocuklara dişçileri sevdirmek için bulundurdukları bu oyuncaklar adeta katil bebekleri andırıyor. Sanki bir anda canlanıp sizi öldürecek gibi bakan bu oyuncaklar çocuklara diş hekimleriniz sevdirir mi bilinmez...
Yetişkinlere bile korku salan bu oyuncukları sizler için bir araya getirdik. Umarım kabusunuz olmazlar!
İşte bir değişik oyuncaklar...
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