Dikkat çeken keşif! Göbeklitepe'nin altında yeni ev izleri tespit edildi

Tarihin en eski arkeolojik alanlarından olan Göbeklitepe'de yürütülen kazılar yeni keşiflerin izini sürüyor. Yer altı araştırmaları yapılan kazı alanında anıt yapıların yanı sıra ev olarak kullanıldığı değerlendirilen dörtgen planlı yapıların izleri tespit edildi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul ve araştırmacı Prof. Dr. Barbara Horejs dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Taş Tepeler Projesi kapsamında yürütülen çalışmalara İstanbul Üniversitesinin başkanlığında, Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Berlin Freie Üniversitesinden uzmanlar iştirak ediyor.

Dikkat çeken keşif! Göbeklitepe nin altında yeni ev izleri tespit edildi 1

Alanda jeomanyetik, jeoradar ve lidar ölçümleri gerçekleştiren uzmanlar, yaptıkları taramaları neticesinde dikkat çeken izler buldu. Göbeklitepe'den bilinen yuvarlak planlı anıt yapıların yanı sıra dörtgen planlı ve ev olarak kullanıldığı düşünülen yeni yapıların izine rastlandı.

"YENİ BİR DÖNEME GİRDİK"

Aynı çalışmada höyüğün büyüklüğünü ve sınırlarını belirlemeye yönelik ölçümler de sürdürülüyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, yeni bir döneme girdiklerini ve bu kapsamda henüz kazısı yapılmamış alanlarda belgeleme çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Dikkat çeken keşif! Göbeklitepe nin altında yeni ev izleri tespit edildi 2

İşbirliklerinin arttığını belirten Karul, Avusturya Arkeoloji Enstitüsünün jeoarkeolojik çalışmalar yürüttüğünü ve elde edilen verilerin gelecekteki kazı stratejilerinde yol gösterici olacağını aktardı.

Dikkat çeken keşif! Göbeklitepe nin altında yeni ev izleri tespit edildi 3

Bölgede kısa sürede önemli sonuçlar elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Karul, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar Göbeklitepe'de sekiz anıtsal yapı açığa çıkarıldı. Yine jeomanyetik ölçümlerle varlığından haberdar olduğumuz alanlar vardı. Biliyorsunuz, bu yılın başında höyüğün neredeyse tamamını kaplayan zeytin ağaçlarını taşımıştık. Bu sayede hem ölçüm yapma olanağı bulduk hem de ileriki yıllar için kazı hazırlığı yapmış olduk. İlk sonuçlarda, Göbeklitepe'den bildiğimiz büyük anıtsal yapıların benzerlerinin yanı sıra daha önce çok az bildiğimiz konut niteliğinde olabilecek dörtgen planlı yapıların varlığını tespit ettik. Bu yapılar özellikle höyüğün, yani kazısı yapılmış alanların doğu ve güney bölgelerinde yoğunlaşıyor."

Dikkat çeken keşif! Göbeklitepe nin altında yeni ev izleri tespit edildi 4

Çalışmayla höyüğün sınırlarını belirlemeye yönelik stratejinin belirlendiğini anlatan Karul, "Bu sayede ileriki yılları daha iyi planlayabiliriz. Sadece birkaç haftalık bir çalışmada bile büyük anıtsal bina ve kamusal yapıların yanı sıra konutların varlığını, yerlerini ve yoğunluklarını tespit etmiş olduk." dedi. Göbeklitepe'deki jeoarkeolojik çalışmaları yürüten Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Barbara Horejs da yapılan ölçümlerle çok sayıda yeni yapının izine rastladıklarını belirterek, "Çalışmalarda büyük bir bina ve çok sayıda konut yapısı tespit ettik. Bulgular oldukça heyecan verici. Projeye gelecek yıl da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

