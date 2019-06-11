Dikkat dağınıklığınız varsa bu yöntemle artık her şey daha kolay olacak!

Günümüzün dijital dünyasında bir insanın dikkatinin dağılmadan, kendini tamamen işine verebilmesi oldukça zor bir durum. Çevremizde meydana gelen bu dikkat dağıtıcı unsurlar işimize odaklanmamızı, günün sonunda verimli ve tatmin edici bir çalışma yapmamızı engelliyor. İşini yapamamış hissetmenin verdiği vicdani yük ile baş başa kalıyoruz.

Derin çalışma nedir? Tamamen sessiz, işe odaklanmayı önleyen dikkat dağıtıcı şeylerin bulunmadığı bir yerde; tüm bildirimleri, mesajları, telefonun sesini, vs. kapatarak 2-3 saat boyunca kendini tamamen işe vermek demek. Bu çok zor bir şeymiş gibi görünebilir, ama günde bir iki saatinizi kendinizi dış dünyadan tamamen soyutlayarak geçirmek çok da imkansız bir şey değil aslında.

Derin çalışmanın pek çok faydasını göreceksiniz. İşte derin çalışmanın faydaları... 1. Hayatınızda önemli olmayan pek çok dikkat dağıtıcı şeyin yok olduğunu göreceksiniz. Ahmet tweet attı, “mailimi aldın mı?” mesajı geldi, Whatsapp’tan “bir gün halı saha yapalım” mesajı geldi… Bütün bunlar farkında olmasanız da sizin için büyük bir zaman kaybı ve dikkat dağınıklığı sebebi. Böylesine o an için önemsiz, küçük, gereksiz bir mesaja, bildirime bakmak için 5 saniyenizi bile ayırmanız dikkatinizin dağılması için yeter de artar.

Buna bir de yeniden odaklanmak, işin içine girmek için harcadığınız süreyi ekleyin, ne kadar zaman kaybettiğinizi göreceksiniz. Yapılan hesaplamalara göre böylesine küçük ve önemsiz bir mesaj iş saatinizden 5 ila 20 dakika çalıyor. Tüm gereksiz bildirimleri kapatın ve yapmanız gereken işe odaklanın.

2. Sessiz, derin bir çalışma size düşünmeniz için fırsat verecektir. Bahsettiğimiz bu küçük dikkat dağıtıcıların hayatınızda yer kaplamasına izin verdiğinizde düşünmek için hiç zamanınız kalmadığını göreceksiniz. Oysaki düşünmek kaliteli bir çalışma zamanının son derece önemli bir bileşenidir.

Kendinize, her gün sakin kafayla düşünebileceğiniz derin çalışma zamanı ayırın ve daha kaliteli bir iş üretme evresine geçin. 3. Kendinizi iş konusunda daha tatmin olmuş hissedeceksiniz. Önemli işler üzerinde kesintiye uğramayan kaliteli zamanlar geçirmeye başladığınızda, kendinizi daha tatmin olmuş, işinizin hakkını vermiş hissedeceksiniz. Bu, gerçekten kendinizi vererek, kesintiye uğramadan, önemsiz şeylerle uğraşmadan dolu dolu yaptığınız çalışmanın size verdiği tatmin hissinin kaçınılmaz bir sonucudur. 4. Daha az hata yapmaya başlayacaksınız. Sürekli olarak dikkatinizin dağıldığı bir çalışma ortamında hata yapmanız kaçınılmazdır. Buna karşın elinizdeki işe tam olarak odaklanabildiğiniz, kesintiye uğramadığınız ve sürekli ara verip tekrar başlamak zorunda olmadığınız bir çalışma seansında hatalarınız da büyük oranda azalacaktır. 5. Daha az hata yapmak demek çalışmak için daha az zaman ayırmanız demektir. Bu çok açık değil mi? Ne kadar az hata yaparsanız o iş için o kadar az çalışmanız gerekecektir. Yaptığınız işin gözden geçirmek, revize etmek için ayıracağınız zaman azalacak, işin başından daha erken kalkabileceksiniz demektir. Bu da aynı gün içinde daha fazla işin üstesinden gelebileceğiniz anlamına gelir.

6. Teslim tarihleri kabusunuz olmaktan çıkacak. Çalışma programınıza her gün veya her hafta için bir derin çalışma zamanı eklediğinizde işlerinizin teslim tarihlerine göre kaliteli çalışma planı yapabileceksiniz. Kesintisiz, kaliteli bir çalışma zamanı planlamış olmanın verdiği güvenle birlikte son teslim tarihlerini düşünmekten uykusuz kaldığınız geceler de son bulacak. 7. Daha az stresli bir çalışma hayatı sizi bekliyor. Küçük, dikkat dağıtan şeyleri daha az düşünmeye başladığınızda, herhangi bir kesintiye uğramadan çalışabileceğinizi bildiğinizde yapmanız gereken işler konusunda daha az stres yaşamaya başlayacaksınız.

Bir işi zamanında, eksiksiz ve tam da istediğiniz gibi yapabilecek olduğunuzu bilmenin huzurunu yaşamak varken neden stres? 8. Yaptığınız işin kalitesi yükselecek. Tam olarak odaklanamadığınız bir işin kalitesinden bahsetmek mümkün mü? Hatta çoğu zaman “bir an önce bitsin” diye baştan savma işler çıkardığınız olmuyor mu? Bunun üstesinden gelmenin yolu tamamen odaklanmış, dikkatini bütünüyle işe vermiş şekilde geçireceğiniz birkaç saattir. 9. Sadece kalitesi mi, yaptığınız işin miktarı da artacaktır. Dikkat dağıtıcı bir ortamda, bildirimlerin kölesi, sosyal medyanın müptelası olarak yapacağınız 8 saatlik işten fazlasını, derin 2 saatlik çalışma ile üretmeniz gayet mümkün. Günde sadece 2 saatinizi tüm bildirimlerden, dikkat dağıtıcı şeylerden arındırarak geçirmeye başladığınızda bu kısa sürede ne kadar çok iş yapabildiğinize şaşıracaksınız.

10. Dikkat dağıtıcı şeyler için de vaktiniz olacak üzülmeyin. Derin çalışma için kendine zaman ayıran insanların en büyük korkusu önemli bir şeyleri kaçırma korkusudur. Bu korku yersizdir, merak etmeyin derin çalışma zamanınızın ardından kaçırdığınızı düşürdüğünüz her şeye bakmak için bol bol vaktiniz olacak. Bu düşünceye kapılıp derin çalışma zamanınızı zehirlemenin anlamı yok. 11. Saygı görmeye başlayacaksınız. Yaptığınız işin kalitesi, miktarı, vs. arttıkça hem iş arkadaşlarınızdan hem müşterilerinizden hem de iş vereninizden daha çok saygı görmeye başlayacaksınız emin olun. Sizin çalışma disiplininize, yaptığınız işin kalitesine saygı duyacaklar.

Telefonunu, maillerini, bildirimlerini kapatıp kendini 2-3 saat boyunca sadece işine veren kaç kişi var ki etrafınızda? Bu sizin saygı görmenize yeter de artar bile. 12. İnsanlar derin çalışma saatlerinize saygı gösterecek. Ofis ortamları hepimizin malumu. Çalan telefonlar, gelen bildirimler, birbiriyle konuşan iş arkadaşları, sigara içmek için çıkılan balkonlar, vs. Elbette arkadaşlarınız sizin de kendilerine dahil olmanızı isteyecektir. Ancak bir kere derin çalışma zaman diliminizi kabul ettiklerinde, bu saatlerinize saygı göstermeye başladıklarını göreceksiniz.

13. İç disiplininiz gelişecek. Derin çalışmanın dolaylı etkilerinden belki de en önemlisi zaman geçtikçe iç disiplininizin gelişecek olmasıdır. Hayatta başarılı olmanın anahtarlarından biridir iç disiplin. Hedeflerinizden ilişkinize, sağlığınızdan kariyerinize kadar pek çok alanda başarıyı yakalamak için iç disiplin şarttır. Derin çalışmanın size en büyük hediyelerinden biri de iç disiplininizin gelişmesi olacaktır. 14. Verimliliğiniz artacak. Dikkat dağıtıcı onlarca şeyin bulunduğu günümüz dünyasında iş yerinde verimli şekilde çalışmak çok zordur. Çok fazla şeyle uğraşmak zorunda olduğumuzda dikkatimizin dağılması, dibe çekilmemiz, elimizdeki işten uzaklaşmamız son derece kolaydır.

Derin çalışma tam da bunun için var. İşinize odaklanmak, çevrenizden soyutlanmak ve kendinizi tamamen yaptığınız işe vermek için. Kendine ve işine 2-3 saat kesintisiz zaman ayıran kişilerin daha verimli olacağını görmek için kahin olmaya gerek yok. 15. Asla bitmez dediğiniz işler bir bir bitmeye başlayacak. Derin çalışmanın en büyük faydasına geldik sanırız. Son derece karmaşık, asla bitmeyecekmiş gibi görünen projeler derin çalışma saatlerinin ardından çorap söküğü gibi çözülmeye başlayacak. Birkaç derin çalışma seansının ardından bu türden işler ve projeler tamamlanmaya başlayacak. Bir kere başladığında da sonu gelene kadar durmayacak emin olun.