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Dikkat! Eviniz sandığınız kadar hijyenik olmayabilir

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
GÜNDEM  | 20.01.2019 10:41 | Son Güncelleme

Evlerinizin hijyenik ortamlar olduğu fikrindeyseniz yanılıyorsunuz. North Carolina Eyalet Üniversitesi'nden Matt Bertone ve ekibi, Raleigh kenti ve çevresindeki 50 boş evde saptadıkları eklem bacaklıları (Arthropoda) inceledi…

Dikkat! Eviniz sandığınız kadar hijyenik olmayabilir

Büyük omurgasız hayvanlardan olan böcekler, kırkayaklar, yengeçler ve örümceklerden incelenen evlerde toplamda 304 farklı familyadan 579 farklı tür saptanmış. Bertone, evlerimizin hijyenik ortamlar olduğunu düşündüğümüzü oysa sandığımızdan çok daha fazla böcek biyoçeşitliliğine sahip olduğunu söylüyor. Örneğin Theridiidae örümcek familyası evlerin tümünde ve odaların üçte ikisinde bulunmuş.

HER EVDE VAR

Deri böcekleri, gal sinekleri (Cecidomyiidae) ve karıncalar her evde; kitap biti ve mantar sinekleri ise hemen hemen her evde tespit edilmiş. Hatta bitki zararlıları (Cicadellidae) bile görülmüş. Bulunan türlerin hepsi devamlı içeride yaşamıyor. Çoğunun, örneğin Gal sinekleri gibi içeri çiçek demetleri ile taşındığı düşünülüyor. Daha ender olarak görülen zararlılar arasında ise kahverengi karafatma (Periplaneta fuliginosa) ve Amerikan karafatması (Periplaneta americana) gibi çeşitli hamamböcekleri yer almakta. Söz konusu omurgasız canlılar evlerin dörtte üçünde bulunmuş. Termitler (yüzde 28), pireler (yüzde 10) ve Alman hamamböceği (Blattela germanica, yüzde 6) de daha ender olarak görülen türlerden.

EKLEM BACAKLILAR

Her ne kadar toz akarları, gümüşçün veya güve gibi rahatsız edici böcekler de evlerin çoğunda bulunmuş olsa da, eklem bacaklıların çoğu aslında zararlı değildir ve şaşırtıcı olarak araştırmacılar tahtakurusuna bu evlerde rastlamamışlar. Eklem bacaklılar tüm dünyada yaygın ve yüzyıllar boyu insanlarla birlikte yolculuk ediyorlar. Araştırmaya katılan Michelle Trautwein ise çalışmanın devamında mikrobiyal organizmalar için birer konak olan bu canlıların sağlığımız üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini araştıracak. Çalışmada yer alan uzmanlar Orta Avrupa’daki evlerde de durumun benzer olduğunu düşünüyorlar

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