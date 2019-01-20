Dikkat! Eviniz sandığınız kadar hijyenik olmayabilir

Büyük omurgasız hayvanlardan olan böcekler, kırkayaklar, yengeçler ve örümceklerden incelenen evlerde toplamda 304 farklı familyadan 579 farklı tür saptanmış. Bertone, evlerimizin hijyenik ortamlar olduğunu düşündüğümüzü oysa sandığımızdan çok daha fazla böcek biyoçeşitliliğine sahip olduğunu söylüyor. Örneğin Theridiidae örümcek familyası evlerin tümünde ve odaların üçte ikisinde bulunmuş.

HER EVDE VAR

Deri böcekleri, gal sinekleri (Cecidomyiidae) ve karıncalar her evde; kitap biti ve mantar sinekleri ise hemen hemen her evde tespit edilmiş. Hatta bitki zararlıları (Cicadellidae) bile görülmüş. Bulunan türlerin hepsi devamlı içeride yaşamıyor. Çoğunun, örneğin Gal sinekleri gibi içeri çiçek demetleri ile taşındığı düşünülüyor. Daha ender olarak görülen zararlılar arasında ise kahverengi karafatma (Periplaneta fuliginosa) ve Amerikan karafatması (Periplaneta americana) gibi çeşitli hamamböcekleri yer almakta. Söz konusu omurgasız canlılar evlerin dörtte üçünde bulunmuş. Termitler (yüzde 28), pireler (yüzde 10) ve Alman hamamböceği (Blattela germanica, yüzde 6) de daha ender olarak görülen türlerden.