Dikkat isteyen bu bulmacalarda ne kadar başarılı olacaksınız?

Macaristan'dan bir illüstratör olan Gergely Dudás, minik kalplerden ve Paskalya yumurtalarından ayılar ve kedilere kadar farklı şeyleri sakladığı bulmacaları çiziyor. Onları kişisel web sitesinde yayınlayan sanatçının ayrıca kendi kitapları da bulunuyor. Tatlı, renkli, eğlenceli ve biraz zor olan bu bilmeceler hem çocuklar hem de ebeveynler için oldukça ilginç!
Biraz da beyninizi zorlama ve eğlenme zamanı! Bakalım bu bulmacaları çözebilecek misiniz?
CEVAPLAR:
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