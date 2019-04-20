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Dikkat isteyen bu bulmacalarda ne kadar başarılı olacaksınız?

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 20.04.2019 15:23 | Son Güncelleme

Sanatçının çizdiği bu ilüstrasyonlarda bazı şeyler gizli. Bakalım bulmacalardaki gizli nesneleri bulmada ne kadar iyisiniz?

Dikkat isteyen bu bulmacalarda ne kadar başarılı olacaksınız?

Macaristan'dan bir illüstratör olan Gergely Dudás, minik kalplerden ve Paskalya yumurtalarından ayılar ve kedilere kadar farklı şeyleri sakladığı bulmacaları çiziyor. Onları kişisel web sitesinde yayınlayan sanatçının ayrıca kendi kitapları da bulunuyor. Tatlı, renkli, eğlenceli ve biraz zor olan bu bilmeceler hem çocuklar hem de ebeveynler için oldukça ilginç!

Biraz da beyninizi zorlama ve eğlenme zamanı! Bakalım bu bulmacaları çözebilecek misiniz?

  1. AHTOPOTLAR ARASINDA GİZLENEN BALIĞI BULABİLECEK MİSİNİZ?

ahtopot

  1. DOMUZCUKLARIN ARASINDAKİ DÖRT YAPRAKLI YONCAYI GÖREN VAR MI?

domuz

  1. FOKLARIN ARASINA GİZLENMİŞ BEYAZ MARŞMELOVU BULAN GERÇEKTEN AŞIRI DERECE DE DİKKATLİDİR!

fok

  1. GEYİKLERİN ARASINA GİZLENMİŞ TATLI AYIYI BULABİLECEK MİSİNİZ?

geyik

CEVAPLAR:

  1. ahtopotcevap

  2. domuz cevap

  3. fokcevap

  4. geyikcevap

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Anahtar Kelimeler:
Bulmaca ilüstrasyon ilüstrasyon oyunları

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