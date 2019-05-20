'Dikkat köpek var' yazıyordu ama altından çıkan gerçek şoke etti!

Tehditkar uyarı işaretinin, yanında pozlanan cana yakın, coşkulu bir köpek tüm planınızı mahvedebilir. Aşağıdaki listede göreceğiniz gibi, bu 'bekçi köpeklerinin' pek çoğu mesajı tam iletemiyor. Bu çok eğlenceli görüntüleri görmek için aşağı kaydırın ve favorilerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
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