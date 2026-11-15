Tatile gitti ölümden döndü! Uzmanı uyardı: Asla göz ardı etmeyin

23 yaşındaki fitness koçu Khiana Smith, hayalini kurduğu Bali tatilinde kabusu yaşadı. Şiddetli baş ağrısıyla uyuduğunu ve sabah uyandığında durumunun daha da kötüleştiğini anlatan genç kadın, ayağa kalkmaya çalıştığında dengesini kaybederek yere düşecek gibi olduğunu söyledi.

Başlangıçta ağrısının geçeceğini düşünen Smith'in durumu kısa sürede ağırlaştı. Bali Uluslararası Hastanesi'ne kaldırılan genç kadına menenjit teşhisi konuldu ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.

ENFEKSİYON NEDENİYLE AKCİĞERLERİNDE DE SORUN OLUŞTU

Hastalığı ilerleyen Smith, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zatürre olduğunu ve akciğerlerinde sıvı biriktiğini açıkladı.

Sekiz gün boyunca yataktan çıkamadığını belirten genç kadın, enfeksiyonla mücadele ederken vücudunun artık gücünü kaybettiğini ifade etti.

Uzmanlar ise menenjitin hızlı ilerleyebilen ciddi bir enfeksiyon olduğuna dikkat çekiyor. Dr. Alfred Joshua, nörolojik belirtilerin de ortaya çıktığı ve şikayetlerin giderek ağırlaştığı durumlarda beklenmemesi gerektiğini vurguladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de menenjite neden olan bazı bakteri türlerinin saatler içinde ölümcül olabileceği konusunda uyarıyor.

10 GÜN SONRA HASTANEDEN ÇIKTI

Hastanede toplam 10 gün kalan Khiana Smith, sonunda sevenlerine iyi haberi verdi. Taburcu olduğunu açıklayan genç kadın, kendisini çok daha iyi hissettiğini ancak hala oldukça halsiz ve güçsüz olduğunu söyledi.

Yaşadığı sürecin hayatın ne kadar değerli olduğunu kendisine hatırlattığını belirten Smith, sağlıklı bir şekilde dünyayı gezerken kısa süre içinde yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiğini anlattı.

MENENJİTİN BELİRTİLERİ NELER?

Mayo Clinic'e göre menenjit belirtileri arasında şunlar bulunuyor:

Ani başlayan yüksek ateş

Şiddetli baş ağrısı

Boyun tutulması

Bulantı ve kusma

Işığa karşı hassasiyet

Bilinç bulanıklığı ve konsantrasyon güçlüğü

Nöbet geçirme

Aşırı uyku hali ve uyanmakta güçlük

İştah ve susuzluk hissinde azalma

Bazı vakalarda cilt döküntüsü

Uzmanlar, özellikle hızla kötüleşen belirtilerde vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması gerektiğini vurguluyor.