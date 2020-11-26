Dikkat! Pişirdiğiniz yumurtanın tarihi geçtiyse...

Uzun süredir buzdolabında bekleyen yumurtaların son kullanma tarihini umursamadan hareket ediyorsanız hata yapıyorsunuz. Buzdolabında saklanan yumurtaların ömrü 3 ile 5 hafta arasındadır. Bu tarih aralığını aşan yumurtaların tüketimi önerilmez.

Yumurtaları ne zaman aldığınızı unuttuysanız bazı tazelik testlerini uygulayarak yumurtaların tazeliğini öğrenebilirsiniz.

YUMURTALARI YÜZDÜRÜN

Yumurtaların taze olup olmadığını anlamanın en iyi yoludur. Yumurtalar tazeliğini kaybettikçe kabuklarındaki gözenekleri büyür. Bayat yumurtaların gözenekleri büyüdüğü için suya atıldıklarında yüzeye çıkarlar. Taze yumurtalardaki hava boşlukları küçük olduğu için su dibine batacaklardır.

Yumurta alışverişi yaparken dışarıda bekleyen raflardan değil, dolap içindeki raflardaki yumurtaları seçin. Kasaya gitmeden önce yumurta kolisinin kapağını açın ve onların çatlak olup olmadığını kontrol edin.



