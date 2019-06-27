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Dil kanserine yakalandı, hayatları karardı! Şimdi tek isteği...

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 27.06.2019 11:25 | Son Güncelleme

Antalya’da, dil kanserine yakalanınca eşi tarafından terk edilen 45 yaşındaki Seher Arslan, okulu bırakmak zorunda kalan 15 yaşındaki kızı Aysun’la yaşam mücadelesi veriyor. Arslan’ın en büyük hayali, tek oda dahi olsa kendine ait bir ev ve kızının okuluna devam edip doktor olması.

Dil kanserine yakalandı, hayatları karardı! Şimdi tek isteği...

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan Seher Arslan, 2002 yılında evlendi. Bu evliliğinden bir çocuğu olan Arslan, 2005 yılında gittiği hastanede dil kanseri teşhisi konuldu. Ardından iddiaya göre eşi, Arslan’ı başka bir kadınla aldatarak terk etti. Kansere yakalanmasının ardından eşinin kendini başka bir kadınla aldatmasıyla ikinci kez yıkılan Arslan'ın, ilk olarak kemoterapi gördü ardından Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından tümörlü dili alındı. Ardındansa bacağından alınan et parçasıyla yeni bir dil yapıldı. Talihsiz kadın, hayata tekrar tutunup 2 yaşındaki çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi vermeye başladı.

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“AÇ KALDIĞIMIZ GÜNLER OLUYOR”

Geçen yıllarından ardından 15 yaşındaki kızı Aysun Durmaz ile birlikte kirada oturan Seher Arslan, sağlığına tekrar kavuşsa da, çalışması yasaklandı. Genç kız ise annesine hastane muayenelerinde yardımcı olmak ve evde destek olmak için okulunu bıraktı. 450 TL engelli maaşı ve 900 TL’lik sosyal yardım hizmeti alan kadın, 550 TL’ye oturduğu evin kirada olmasından dolayı, evin giderlerini karşılamakta zorlandığını, kimi zaman aç dahi kaldıklarını dile getirdi.

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“EN ZOR GÜNLERİMDE YANIMDA OLMASINI İSTERDİM”

Yaşadığı zorlu süreci anlatan anne Arslan, hastanede kanser tedavisi görürken eşinin başka bir kadınla kendisini aldattığını ve bu yüzden boşandıklarını söyledi. Konuşmakta zorlanan Arslan, “En zor günümde yanımda olmasını isterdim ama maalesef olmadı ve bizi bıraktı” dedi.

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Arslan, tek hayalinin bir oda dahi olsa kendine ait bir ev olması ve kızının okulunu tamamlayıp ameliyatını yapan Ömer Özkan gibi doktor olması olduğunu dile getirdi.

“ANNEMİ EL ÜSTÜNDE TUTMAYI ÇOK İSTİYORUM”

Annesine bakacak kimse olmadığı için okulu bırakmak zorunda kaldığını belirten Aysun Durmaz da, “ Gece yarılarında annemi hastaneye getirip götürüyordum, yemeğini ben yapıyordum. Şu anda sadece kontrole gittiği için okula devam edebilirim. Meslek sahibi olup annemi el üstünde tutmayı çok isterim” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dil kanseri kanser Antalya

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