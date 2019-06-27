Dil kanserine yakalandı, hayatları karardı! Şimdi tek isteği...

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan Seher Arslan, 2002 yılında evlendi. Bu evliliğinden bir çocuğu olan Arslan, 2005 yılında gittiği hastanede dil kanseri teşhisi konuldu. Ardından iddiaya göre eşi, Arslan’ı başka bir kadınla aldatarak terk etti. Kansere yakalanmasının ardından eşinin kendini başka bir kadınla aldatmasıyla ikinci kez yıkılan Arslan'ın, ilk olarak kemoterapi gördü ardından Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından tümörlü dili alındı. Ardındansa bacağından alınan et parçasıyla yeni bir dil yapıldı. Talihsiz kadın, hayata tekrar tutunup 2 yaşındaki çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi vermeye başladı.

“AÇ KALDIĞIMIZ GÜNLER OLUYOR”

Geçen yıllarından ardından 15 yaşındaki kızı Aysun Durmaz ile birlikte kirada oturan Seher Arslan, sağlığına tekrar kavuşsa da, çalışması yasaklandı. Genç kız ise annesine hastane muayenelerinde yardımcı olmak ve evde destek olmak için okulunu bıraktı. 450 TL engelli maaşı ve 900 TL’lik sosyal yardım hizmeti alan kadın, 550 TL’ye oturduğu evin kirada olmasından dolayı, evin giderlerini karşılamakta zorlandığını, kimi zaman aç dahi kaldıklarını dile getirdi.