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Dila Tarkan'a şok! Yeni evlendiği eşi Dağhan Doğruer'in çocuğu varmış... 100 bin TL'lik nafaka talebi

07.07.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şaşalı bir düğünle evlenen Dila Tarkan'ın kısa süre önce hamile olduğunu açıklamıştı. Yeni evlenen Dila Tarkan'ın eşi Dağhan Doğruer'in evlilik dışı ilişkisinden doğan üç yaşındaki kız çocuğuna nafaka ödemesi talebiyle dava açıldı. Dağhan Doğruer'in ilişki yaşadığı Mina Safavi 100 bin TL'lik nafaka istiyor.

Dila Tarkan'a şok! Yeni evlendiği eşi Dağhan Doğruer'in çocuğu varmış... 100 bin TL'lik nafaka talebi

Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer Atina'da lüks bir otelde gerçekleştirdikleri görkemli düğünle evlendi. 3 gün 3 gece süren eğlenceler ile evlenen fenomen Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer bebeklerini kucaklarına almak için gün sayarken şoke eden bir olay yaşandı.

Dağhan Doğruer hakkında Mina Safavi ile evlilik dışı ilişkisinden doğan üç yaşındaki kız çocuğuna nafaka ödemesi talebiyle dava açıldı. Safavi'nin hamilelik haberini paylaştığında Doğruer'in yüz yüze görüşmek istemediği, kürtaj yaptırmasını istediği iddia edildi.

DAĞHAN DOĞRUER'İN ÇOCUĞU VARMIŞ

Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda, toplanan deliller ve Adli Tıp Kurumu'nun 4 Ocak 2021 tarihli, 'yüzde 99,99 ihtimalle' biyolojik babası olduğuna ilişkin raporuna göre; Shaylin'in Doğruer'in kızı olduğuna, bu şekilde nüfus kayıtlarına tesciline karar verdi.

Mahkemenin 8 Mart 2021 tarihli babalık tescili davasından sonra Safavi, baba Dağhan Doğruer'in kızı için nafaka ödemesi talebiyle ikinci davayı açtı. Dava dilekçesinde Shaylin Doğruer'in yaşam masraflarına babası Dağhan Doğruer'in de katılması istendi. Mina Safavi'nin 2004 yılından itibaren Londra'da yaşamını sürdüren bir İngiliz vatandaşı olduğu belirtilen dilekçede, çeşitli firmalarda çalışarak geçimini sağladığı, son olarak yaklaşık 2 bin pound maaş ile Londra'daki Tiffany & Co merkez ofisinde pazarlama ve satış uzmanı olarak çalıştığı anlatıldı. Safavi'nin kızına bakabilmek için bir süredir çalışmadığı da belirtildi.

"KÜRTAJ OLMASINI İSTEDİ, DESTEK OLMADI"

Safavi'nin Dağhan Doğruer ile 2018 yılında tanıştığı, aynı yılın temmuz ayında Londra'da cinsel birliktelik yaşadığı, bir süre sonra da hamile olduğunu öğrendiği anlatıldı. Safavi'nin hamileliğini paylaştığında ise Doğruer yüz yüze görüşmek istemediği, kürtaj yaptırması gerektiğini söylediği ileri sürüldü. Safavi'nin hamileliğini sonlandırmayacağını açıklamasından sonra ise, Doğruer'in tavrında hiçbir değişiklik olmadığı belirtilerek, bir kez bile görüşmediği, hiçbir destekte de bulunmadığı bildirildi.

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"BEBEKLE DOĞRUER'İN AİLESİNE GELDİ GERİ ÇEVRİLDİ"

Safavi'nin bu süreçte ailesinden de destek görmediği ve bu nedenle hamileliğini tek başına geçirmek durumunda kaldığı ifade edildi. Shaylin'in 27 Mart 2019'da Londra'da Chelsea Hastanesi'nde dünyaya geldiği ancak, bu mutlu ana bile tam anlamıyla sevinemediği, bebeğiyle tek başına geçirdiği 4 ay, çaresiz ve mağdur hissettiği ifade edildi.

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Mina Safavi'nin 4 ay sonra İstanbul'a gelerek Doğruer'in ailesine kızını göstererek desteklerini istediği, ancak bu talebinin de karşılık görmediği ifade edildi.

100 BİN TL AYLIK NAFAKA İSTEDİ

Safavi'nin bu nedenle yargı yoluna başvurduğu ve babalığın tespit edilmesi istemiyle ile dava açtığı anlatılan dilekçede, mahkemenin babalığın tescili yönünde verdiği kararın da kesinleştiği belirtildi.

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Bu karar üzerine nafakaya katılma talebiyle dava açıldığı belirtilen dilekçede, Doğruer'in aylık 5 bin pound (100 bin TL) ödemesi istendi. Nafakanın her yıl 1 Ocak tarihiden itibaren çocuğun gelişimi ve İngiliz para birimi dikkate alınarak belirlenecek oranda arttırılması da talep edildi.

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