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Dilan Çiçek Deniz dekoltesiyle geceye damga vurdu! Ateşli partneriyle sarmaş dolaş poz verdi

08.12.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur tarzıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, dün akşam hayvan severler tarafından düzenlenen etkinlikte yine çok iddialıydı. Derin göğüs dekolteli bir elbise tercih eden Dilan Çiçek Deniz, ateşli sahneleriyle çok konuşulan rol arkadaşı Burak Deniz'le samimi pozlar verdi.

Dilan Çiçek Deniz dekoltesiyle geceye damga vurdu! Ateşli partneriyle sarmaş dolaş poz verdi

Kal filmindeki sevişme sahneleriyle gündeme bomba gibi düşen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, filmdeki partneri Burak Deniz'le samimi pozlarını paylaştı. Güzel oyuncunun göğüs dekoltesi dikkat çekti.

Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesiyle dikkat çekti! Rol icabı seviştiği Burak Deniz'le samimi poz...

Dilan Çiçek Deniz'in paylaşımına takipçileri yorum yağdırdı.

Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesiyle dikkat çekti! Rol icabı seviştiği Burak Deniz'le samimi poz...

Kısa sürede 100 bine yakın beğeni alan pozları Birce Akalay ve Hafsanur Sancaktutan da beğendi.

Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesiyle dikkat çekti! Rol icabı seviştiği Burak Deniz'le samimi poz...

Dilan Çiçek Deniz, GQ Men Of The Year Ödül Töreni'nde giydiği transparan elbisesiyle de çok konuşulmuştu.

Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesiyle nefes kesti! Rol icabı seviştiği Burak Deniz'le samimi poz...

İzlandalı yönetmen nişanlısı Thor Saevarsson'dan ayrılan Dilan Çiçek Deniz, kendisini işine verdi. İddiaya göre ikilinin ayrılığının nedeni, Dilan Çiçek Deniz'in Burak Deniz'le yer aldığı sevişme sahneleriydi.

Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesiyle nefes kesti! Rol icabı seviştiği Burak Deniz'le samimi poz...

Thor Saevarsson'un Dilan Çiçek Deniz'e söylediği 'Kasıklarımın yangısı, belimin ateşi' iltifatı, sosyal medyada gündem olmuştu.

Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesiyle nefes kesti! Rol icabı seviştiği Burak Deniz'le samimi poz...


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