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Dilan Çiçek Deniz ve Berkay Ateş'ten duygusal Çukur paylaşımları! Sena ve Mahsun Çukur'a böyle veda etti!

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ÜNLÜLER  | 09.04.2019 01:02 | Son Güncelleme

Çukur dizisi 60. son bölümde iki önemli karakter Sena ve Mahsun'un ölümü dizinin hayranlarını şaşırttı. Çukur'da Sena rolünü canlandıran Dilan Çiçek Deniz ise Instagram'dan paylaştığı duygusal bir mesajla diziye veda etti. Mahsun rolündeki Berkay Ateş de Çukur'a vedasını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Dilan Çiçek Deniz ve Berkay Ateş'ten duygusal Çukur paylaşımları! Sena ve Mahsun Çukur'a böyle veda etti!

Dilan Çiçek Deniz ve Berkay Ateş'in Çukur dizisi macerası sona erdi. Dizide Yamaç'ın eşi Sena'nın ölüm sahnesi dizinin hayranlarını üzdü. Mahsun ise Yamaç tarafından öldürüldü. Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz son bölümün hemen ardından Instagram'dan bir veda mesajı paylaştı.

'SENA'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM'
Dilan Çiçek Deniz, duygusal veda mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Senayım ben! Benim için en özeliydi.. İki sezondur güzel ruhlarla çalışma fırsatım oldu. Büyüdüm, hem iş hem hayatla ilgili herkesten çok ama çok şey öğrendim. Beni hayatlarına alan,bana bu fırsatı veren ve beni destekleyen herkese,çok teşekkür ederim. Sürekli kendimi geliştirmem için beni motive ettiniz. Yanımda oldunuz, sağ olun. Sena’dan da çok şey öğrendim. Güçlü olmayı, hayır demeyi, çok sevmeyi herkesi ama her şeyi.

Son sahneye kadar yanımda olan ve bana çok yardımcı olan partnerime, Ay Yapım'a, sevgili yönetmenlerimize, senaristimize, oyuncu arkadaşlarıma, abilerime, ablalarıma, babama, anneme, güzel kızlarıma fakat en büyük teşekkür ne kadar çok çalışsalarda, yorulsalarda işlerini en iyi şekilde yapan ve bunu yaparken iyi insan olmayı unutmayan tüm reji,prodüksiyon ve set ekibine... İyi ki varsınız, iyi ki.. Belki hiçbirimiz kahraman değiliz. Hele ben, hiç değilim! Sevdiklerini korumak için kahraman olmaya da gerek yok zaten."

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BERKAY ATEŞ DE VEDA ETTİ
Çukur'a yeni sezonda katılan Berkay Ateş, canlandırdığı Mahsun karakterinin ölmesiyle diziye son bölümde veda etti. Berkay Ateş de sosyal medya hesabında veda paylaşımı yaptı. Ünlü oyuncu paylaşımında, "Hikayedir yolu aydınlatan. Hele ki bu kadar güzel, bu kadar değerli insan tanıdıysan. İyi ki sizinleydim, Çukur’daydım. Herkese çok teşekkür ederim, tek tek, emeği geçen herkese" dedi.

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