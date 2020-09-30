Dilan Çıtak'tan İbrahim Tatlıses açıklaması! 'Artık babamla ilgili...'

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak babasıyla ilgili yeni bir karar aldı. Nişantaşı'nda objektiflere yakalanan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı sözlerle babasına gönderme yapmadığı söyledi.

Çıtak "Hayır hiç üzgün değilim, yazdıklarım kimseye gönderme değildi. Beğendim sözleri paylaştım. Hiç o konuya girmeyelim artık. Artık babamla ilgili yorum yapmıyorum. Artık gık demeyeceğim" diye konuştu.

Nişantaşı'nda bir tırnakçı dükkanı işleten Dilan Çıtak, pandemi döneminden bu yana işlerinin azaldığını da söyleyip "İşler tabii ki bu dönemde biraz aksadı durdu, insanlar yine bakım yapıyor ama az bir kesim. İnsanlar bakıma gelmeye korkuyorlar. Eskiye göre işlerde düşüş var" dedi.

Dilan Çıtak Tatlıses, Merve Şahin ve Melis Özcan'ın sunduğu Sorgu Sual'in konuğu olmuştu.

Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile ilgili sorulan “Hiç nefret ettiğiniz bir an oldu mu?” sorusuna “Vefalı evlat veya vefasız evlatlar arasında ayrımcılık yaptığında babamdan nefretim ettiğim zamanlar oldu” şeklinde yanıt vermişti.