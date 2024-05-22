Dilan Polat 1.5 saat sağlık kontrolünde kaldı! Tahliye olacak mı?

Kara para aklama soruşturmasında tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat yine gündemde. Son dönemde Bahar Candan'ın tahliyesi sonrasında gündeme gelen Dilan Polat'ın kendine zarar verdiği konuşuluyordu.

Cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İşlemlerin ardından Dilan Polat Adlı Tıp Kurumu'na götürüldü. Sağlık sorunları nedeniyle sorunlar yaşadığı iddia edilen Dilan Polat içeride 1.5 saat kaldı.

Söylemezsem Olmaz yayınında Arto bu konuda "Ev hapsi olabilir artık kaçma riski çok az" dedi.

Polat’ın cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi koşulları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusundaki raporunun yaklaşık bir ay sonra çıkacağı öğrenildi.