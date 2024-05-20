Adidas indirimlerini yakalayın, konforu yaşayın! Çok satan modellerde en düşük fiyatlar

"Ürün kalitesi beni şaşırttı beklediğimden iyi. Sadece bedeni 1 numara büyük alınabilir. Ama muhteşem bir ayakkabı aşık oldum."

"Topuk kısmı dışa doğru kavisli olduğu için ayaklarım daha uzun göründü. Ama çok rahat ve rengi tarzı güzel bir ayakkabı. İade etmeyi düşünmüyorum. Ama keşke daha kibar dursa. Model olarak biraz kalıplı görünüyor."