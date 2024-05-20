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Adidas indirimlerini yakalayın, konforu yaşayın! Çok satan modellerde en düşük fiyatlar

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
20.05.2024 17:14
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Günlük hayatta stilinizden ödün vermeden konforu yaşamak istiyorsanız Adidas ayakkabılardaki indirimleri kaçırmayın! Adidas'ın en sevilen ve çok satan modellerini sizin için bir araya getirdik. Sizi her adımda rahatlıkla buluşturacak, tarz sahibi ayakkabıları görmek, indirimlere ek sepet fırsatlarından yararlanmak için acele edin. İşte detaylar!

Adidas indirimlerini yakalayın, konforu yaşayın! Çok satan modellerde en düşük fiyatlar

Yazın ayakkabı seçerken genellikle ilk tercihimiz ayaklarımızı rahat ettirecek, hava aldıracak aynı zamanda kombinlerimize uyum sağlayacak modellerden yana oluyor. Bu özellikleri karşılayan ayakkabıların başında da tabii spor modeller geliyor. O halde size müjde: spor ayakkabı markaları içinde en sevilenler arasında yer Adidas'ın çok satanlar zirvesinde yer alan modelleri bugüne özel en düşük fiyatlarla sizleri bekliyor. 1000 TL'ye varan indirimlerle sahip olabileceğiniz ürünler yazımızda, gelin her birini keşfedelim.

1. İndirime ek sepette %10 daha düşüyor: Adidas BREAKNET Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-05-20T160629.074

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kardeşime aldım, çok beğendi."

  • "Güzel bir model ve sağlam."

  • "Bugüne kadar yaptığım alışverişler içinde en rahat ve en hızlı olanı diyebilirim. Öncelikle ürünü beğendim ve fiyatı uygundu. Sipariş sonrası ertesi gün elime ulaştı. Ürün orijinal Adidas kutusunun dışında Amazon tarafından kutulanmış. 43 giyiyorum ve tam oldu. İlk defa Amazondan alışveriş yaptım. Kusursuz bir alışveriş deneyimiydi."
Ürünü İncele

2. Çok satanlarda birinci: Adidas QUESTAR 2 M Koşu Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2024-05-20T160828.824

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün çok şık ve kaliteli."

  • "Kendi ayak numarama göre aldım tam oldu. Konforlu ve şık bir model."

  • "Çok rahat, çok hızlı kargo. Kaç cm ise ayağınız, ona göre satın alın. gayet başarılı bir ürün."
Ürünü İncele

3. Her adımda ekstra konfor: Adidas GALAXY 6 W Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-05-20T161721.778

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün çok şık ve rahat."

  • "Çok rahat bir ayakkabı."

  • "Eşime aldım, çok rahat ayakkabı."
Ürünü İncele

4. Sepette 515 TL ek indirim: Adidas GRAND COURT BASE 2.0 Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-05-20T161938.902

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Piyasada çok abartılı fiyatlar var. Bu ayakkabıyı mağazada 3400 TL'ye gördüm. Her zamanki Amazon farkı; orijinal ürün, hızlı kargo ve uygun fiyat. Teşekkürler."

  • "Ürün rengi ve kendisi çok şık. Çok hızlı şekilde kargo ile geldi. Hiçbir sorun yok."

  • "Amazon memnuniyeti, 24 saat dolmadan adresime ulaştı. Güzel, kaliteli, rahat."
Ürünü İncele

5. Favori spor ayakkabınız olmaya aday: Adidas Erkek Terrex Swift R2 Gtx Outdoor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-05-20T162613.234

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün uzun ömürlü, çok kaliteli."

  • "Yaz için ideal. Ayak boşluğunun olduğu yerde havalandırma delikleri var. Genel olarak rahat bir ayakkabı. Ayak numarasına göre alınabilir."

  • "Çok rahat ve konforlu."
Ürünü İncele

6. Sepette ek %10 indirim: Adidas OZELLE Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-05-20T163739.869

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok rahat gündelik giymek için aldım bir numara büyük alabilirsiniz. Puma ve Reebok'ta 43 giyiyordum 44 adidas tam oldu."

  • "Ürün mükemmel, Amazon her zaman uygun fiyat. Teşekkürler Amazon."

  • "Tam numara aldım, hafif sıkıyor gibi ama çok güzel."
Ürünü İncele

7. Rahatlığına hayran kalacaksınız: Adidas HOOPS 3.0 W Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-05-20T162812.803

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok rahat, rengi ve modeli çok güzel, kalıbı biraz geniş."

  • "Rahat bir ayakkabı. Görüntüsü güzel. Bence orijinal ürün. Severek giyiyorum. Çok hızlı geldi."
Ürünü İncele

8. Keyifli yürüyüşlerde eşlikçiniz: Adidas GALAXY 6 M Koşu Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2024-05-20T163304.317

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok iyi. Fiyat performans ürünü."

  • "İndirimlerden aldım ve çok rahat ayakkabı ama indirim olmasaydı almazdım büyük ihtimalle. Yürüyüş için ideal."

  • "Harika bir ayakkabı, insanı yürümeye teşvik eden bir yapısı var. Duruşu da çok hoş."
Ürünü İncele

9. Stil ve konfor bir arada: Adidas FUKASA RUN Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-05-20T163446.766

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün kalitesi beni şaşırttı beklediğimden iyi. Sadece bedeni 1 numara büyük alınabilir. Ama muhteşem bir ayakkabı aşık oldum."

  • "Topuk kısmı dışa doğru kavisli olduğu için ayaklarım daha uzun göründü. Ama çok rahat ve rengi tarzı güzel bir ayakkabı. İade etmeyi düşünmüyorum. Ama keşke daha kibar dursa. Model olarak biraz kalıplı görünüyor."

  • "Ürünü estetik görünüş olarak beğendim ve rahat bir ürün. Her ayakkabı ile rahat etmeyen biri olarak kalıbı rahat olması beni mutlu etti. Ama uzun süre kullanımda koku yapıyor. İç astar malzemesine dolayı galiba."
Ürünü İncele

10. O bir klasik: Adidas ADVANTAGE Tenis Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2024-05-20T164208.909

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok iyi. Tam beden."

  • "Harika."
Ürünü İncele

Bu içerik 20 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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